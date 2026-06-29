"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озона

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей рублей за штуку, сообщается в материале главы аналитики брокера по рынку акций Марьяны Лазаричевой.

Эмитент продолжает опережать рынок по темпам роста оборота и постепенно увеличивает свою долю на нем, уже несколько кварталов подряд ритейлер превосходит консенсус-прогнозы по рентабельности, констатирует эксперт.

Однако Лазаричева прогнозирует замедление темпов роста "Озона" в дальнейшем, так как компания переходит в более зрелую фазу развития.

"Ожидания компании на 2026 год предполагают небольшое улучшение рентабельности. Мы считаем такой прогноз консервативным с учетом продолжающегося роста монетизации и реализации эффекта масштаба", - пишет аналитик брокера.

Финтех-направление остается важным драйвером, обращает внимание эксперт "Т-Инвестиций": растет как выручка, так и прибыльность. В дальнейшем компания планирует расширить продуктовую линейку для B2C- и B2B-клиентов с акцентом на кредитование.

Инвестиции в автоматизацию и ИИ могут поддерживать повышенный уровень капитальных затрат, однако в долгосрочной перспективе они будут способствовать росту эффективности и укреплению конкурентных позиций, отмечает аналитик в обзоре.

"Сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям "Озона". Целевая цена - 6500 рублей, потенциал роста составляет около 88%. Эмитент остается одним из наших фаворитов в секторе", - говорится в материале.

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