Фундаментальные факторы для рынка акций РФ пока не улучшились - "Финам"

Фундаментальные факторы для российского рынка акций не улучшились, рассчитывать, что текущий отскок станет формированием устойчивого восходящего тренда, пока преждевременно, считает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Российские фондовые индексы уверенно растут в понедельник, продолжая начавшийся в пятницу отскок, при этом индекс Мосбиржи вновь протестировал уровень 2300 пунктов, констатирует эксперт.

Поводом для дальнейшего откупа сильно подешевевших за последние недели отечественных акций могли стать некоторое укрепление цен на нефть, а также заявления президента РФ Владимира Путина о том, что власти сделают все возможное для стабилизации топливного рынка страны, отмечает Додонов.

"Между тем фундаментальные факторы по-прежнему не улучшились и связаны с повышенными геополитическими рисками, жесткой монетарной политикой Банка России, сложной ситуацией в экономике. Так что рассчитывать на то, что "дно" уже пройдено и текущий отскок станет формированием устойчивого восходящего тренда, пока, по-видимому, преждевременно", - пишет эксперт "Финама" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.