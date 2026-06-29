Рынки акций АТР торгуются разнонаправленно

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу. Рынки акций стран АТР торгуются разнонаправленно в понедельник. Нефть умеренно дорожает утром понедельника, Brent торгуется около $72,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,09% - до 51876,11 пункта.

Значение Standard & Poor ''s 500 понизилось на 0,05% - до 7354,02 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,24% и закрылся на отметке 25297,62 пункта.

Давление на рынок оказали опасения в отношении перспектив искусственного интеллекта и чрезмерности соответствующих расходов компаний после сообщения The New York Times о том, что OpenAI может отложить IPO.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) по итогам торгов уменьшилась на 1,6%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 2,6%, CoreWeave - на 2,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,1%, Super Micro - на 3,3%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,7%, Micron - на 6,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,8%. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличила ее на 5,7%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,5%, повысившая цены на планшеты и ноутбуки Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,2%.

Акции IBM (SPB: IBM) подорожали на 5,2% после новостей о разработке ею техпроцесса 0,7 нм, который будет применяться для производства более мощных и энергоэффективных чипов.

Бумаги производителя полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. (Onsemi) рухнули на 23,7% на новостях о покупке им разработчика интерфейсов для "умных" устройств Synaptics Inc. с оплатой акциями и оценкой в $7 млрд. Рыночная стоимость Synaptics упала на 3,7%.

Котировки британской Wise подскочили на 10,2%. Финтехкомпания снизила годовую доналоговую прибыль на 8%, но показатель превысил прогнозы рынка.

Космическая Rocket Lab нарастила капитализацию на 4,8% после того, как НАСА выбрало ее ракеты-носители для двух миссий.

Цена акций фармкомпании Tango Therapeutics поднялась на 4,4% после того, как Jefferies повысил рекомендацию по ним до "покупать" благодаря перспективности ее препарата от рака поджелудочной железы.

Инвесторы также оценивали данные министерства торговли США о внешнеторговом балансе, согласно которым в мае страна увеличила дефицит торговли товарами до максимальных более чем за год $105,8 млрд по сравнению с $83 млрд месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали отрицательное сальдо на уровне $85 млрд, сообщает Trading Economics.

Импорт товаров в прошлом месяце вырос на 3,6% и составил $313,4 млрд, обновив максимум за 14 месяцев. Экспорт сократился на 5,4% - до $207,7 млрд.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 49,5 пункта с 44,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 48,9 пункта. Эксперты ожидали ее пересмотра до 50 пунктов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в понедельник.

Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. США в минувшие выходные нанесли удары по военным целям в Иране. Эти действия последовали за атакой иранских беспилотников на танкер в Ормузском проливе. Стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Впоследствии они договорились о прекращении обмена ударами и проведении технических переговоров позднее на этой неделе.

Как показали опубликованные в понедельник данные, розничные продажи в Японии в мае выросли на 5,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, максимально с ноября 2023 года. В апреле продажи увеличились на 2,8%, а не на 2,1%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение продаж в прошлом месяце на 3,2%, по данным Trading Economics.

В сравнении с предыдущим месяцем продажи в мае выросли на 1,9% после увеличения на 2,1% в апреле.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,66%.

Активно опускаются котировки акций технологических Kioxia Holdings (-9,4%) и SoftBank (-7,5%) выпускающей кабели Fujikura (-6,1%). Бумаги Sumitomo Electric дешевеют на 5,8%, Panasonic - на 5,2%, Furukawa Electric - на 5,1%, Sumitomo Metal Mining и Mitsubishi Materials - на 3,5%.

Тем временем консалтинговая BayCurrent наращивает капитализацию на 9,2%, разработчик решений для тестирования программного обеспечения SHIFT - на 8,8%, производитель электронных компонентов Taiyo Yuden - на 8,2%.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,82%.

В число лидеров подъема на торгах в Гонконге входят биофармацевтические CSPC Pharmaceutical (+9,4%) и Innovent Biologics (+7,7%), интернет-компания Meituan (SPB: 3690) (+7,1%).

Акции Sino Biopharmaceutical повышаются в цене на 6,8%, Baidu Inc. (SPB: BIDU), Wuxi Biologics и JD Health - на 6,6%, Trip.com - на 6,5%, Hansoh Pharmaceutical - на 6,4%.

В снижении лидируют выпускающая компьютеры Lenovo (-9,7%) производитель оптики Sunny Optical Technology (-1,4%), работающая в сфере недвижимости инвестиционная CITIC (-1,3%).

Южнокорейский Kospi опускается на 0,44%.

Инвесторы ждут встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена с топ-менеджерами крупных компаний. Ожидается, что на ней будет объявлено о значительных инвестициях в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Ранее СМИ писали, что конгломерат Samsung сообщит о планах инвестировать 1 квадриллион вон ($648 млрд) в экономику страны.

Цена бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снижается на 4,5%, чипмейкера SK Hynix - на 2,4%.

Капитализация автомобильной Hyundai Motor повышается на 3,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 17,5%, сталелитейной Posco - на 7,8%, выпускающей цветные металлы Korea Zinc - на 5,9%.

Значение австралийского S&P/ASX 200 увеличивается на 0,41%.

Самый большой подъем демонстрируют котировки фармацевтической Neuren Pharmaceuticals (+36,1%), соцсети Life360 (+11%) и образовательной IDP Education (+6,7%).

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP увеличивается на 0,6%, конкурирующей Rio Tinto - снижается на 0,2%.

Нефть умеренно дорожает в понедельник на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $72,21 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $3,27 (4,3%), до $71,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,63 (0,91%), до $69,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $2,69 (3,7%), до $69,23 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе, на танкер, связанный с Катаром.

Вооруженные силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

"Множество рисков для нефтяного рынка сохраняется. Тем не менее, трейдеры, кажется, фокусируются на том, что продолжение восстановления поставок сырья будет означать для глобального баланса спроса и предложения", - отмечают аналитики ING.

"Такое спокойствие выглядит странным, и явно создает значительный риск роста цен в случае, если восстановление поставок окажется медленным", - говорится в обзоре ING.

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.