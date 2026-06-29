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Главная / Мнения аналитиков / Ситуация на валютном рынке РФ меняется не в пользу рубля - ПСБ
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29 июня 2026 года 10:48
Ситуация на валютном рынке РФ меняется не в пользу рубля - ПСБ
Ситуация на российском валютном рынке меняется не в пользу рубля, его торги на текущей неделе вероятны в диапазонах 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 с возможным тяготением к тесту их верхних границ, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова. Усиление факторов на стороне спроса на валюту может иметь среднесрочный характер, однако их сила, вероятно, будет не постоянной и постепенно ослабнет, отмечает аналитик. Так, в пятницу, Банк России объявит о повышении объема покупок валюты в июле ( за счет сокращения операций ЦБ "зеркалированию" инвестиций из ФНБ (продажа валюты на 4,6 млрд руб. в день в первом полугодии 2026 года), а также операций в рамках бюджетного правила). При этом просадка цен на нефть ограничит общие покупки валюты регулятором за счет сокращения операций в рамках бюджетного правила, указывает Попов. Таким образом, прямое влияние операций на стоимость валюты будет достаточно ограниченным, обращает внимание эксперт ПСБ, в отличии от спекулятивной составляющей. "Мы ждем на неделе движения стоимости иностранной валюты в диапазонах 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1. Причем весьма вероятно, что курсовые котировки будут пока тяготеть к тесту верхних границ указанных диапазонов", - пишет Попов в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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