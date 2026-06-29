Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 29 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Удары ВСУ по критической инфраструктуре России преследуют цель внести раскол в обществе, приостановить наступление российских Вооруженных сил и навязать свои условия для переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, но и для подпитки информационной кампании. И если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции как части противоборства с Россией. Как минимум с целью породить в нас неуверенность в наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. А также создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника, условиях", - заявил Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов, сказал президент в интервью Зарубину. Отвечая на вопрос о том, насколько серьезный вред наносят удары противника по энергообъектам, Путин отметил: "Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают проблемы. Это очевидно, мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический".

Комментируя действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение топливного рынка и избавиться от временно возникшего дефицита, Путин отметил: "Нужно быстрее выходить из ремонтов НПЗ, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет, направленных на инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь - защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности", - добавил президент.

Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер: необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него, заявил Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на топливном рынке. "В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день по максимуму используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки. Он напомнил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает круглосуточно. "Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка", - сказал Путин, предложив участникам совещания обсудить все вопросы детально.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Давление на рынок оказали опасения в отношении перспектив искусственного интеллекта и чрезмерности соответствующих расходов компаний после сообщения The New York Times о том, что OpenAI может отложить IPO. Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,6%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 29 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. США в минувшие выходные нанесли удары по военным целям в Иране. Эти действия последовали за атакой иранских беспилотников на танкер в Ормузском проливе. Стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Впоследствии они договорились о прекращении обмена ударами и проведении технических переговоров позднее на этой неделе.

Нефть умеренно дорожает в понедельник на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,21 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 4,3%, до $71,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,77%, до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 3,7%, до $69,23 за баррель.

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе, на танкер, связанный с Катаром. Вооруженные силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 27,951 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 20,426 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июня снизился на 0,24% и составил 120,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,2%, опустившись до 1300,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-2,04%), "РЖД-30" (-1,08%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,97%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,7%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-04R" (+1,13%), "Славнефть-001Р-03" (+0,99%) и "РЖД-001P-01R" (+0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение облигаций серии БО-001P-66 с поручительством ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) объемом 55 млрд 15 млн 777 тыс. рублей. Оригинатором, а также сервисным агентом, организатором и андеррайтером выступил Альфа-банк. Таким образом, ПАО "ДОМ.РФ" и Альфа-банк разместили третий совместный выпуск облигаций с ипотечным покрытием. В покрытие облигаций включено более 9,6 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья. Дата погашения займа - 28 декабря 2056 года. Ставка купонов переменная, ежемесячная, определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 1-й день календарного месяца, на который приходится дата начала расчетного периода, относящегося к дате выплаты, плюс спред в 1,06% годовых. Размер процентной ставки по первому купону равен 15,56% годовых.

Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания" (ПКО "АСВ") установила ставки 1-36 ежемесячных купонов 3-летних облигаций серии БО-05-001P объемом 500 млн рублей на уровне 24% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Техразмещение состоится 30 июня.

ООО "Ломбард 888" с 10:00 мск 29 июня до 10:00 мск 30 июня проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 23,5% годовых. Call-опцион состоится предварительно в даты окончания 18-го и 24-го купонов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Техразмещение состоится 2 июля. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента.

Первоуральскбанк 30 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-03. По выпуску предусмотрено равномерное амортизационное погашение, начиная с 6-го купона. Купоны ежемесячные. Объем займа пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 3 июля.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) 14 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: серии 002Р-01 с переменными купонами и серии 002Р-02 с фиксированными ставками. Срок обращения займов составит 2-3 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Техразмещение запланировано на 17 июля. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после прохождения теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставку 30-31 купонов облигаций серии 001-01 и 27-28 купонов бондов серии 002-01 на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) выкупило по оферте 13 млн 697 тыс. 229 облигаций серии 002Р-12 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, МТС приобрела 91,315% выпуска. Пятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в июне 2025 года по ставке ежемесячного купона 18% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих 13-31-го купонов компания установила в размере 13,25% годовых.

ООО "Транспортная лизинговая компания" выкупило по оферте 47 тыс. 746 облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 200 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 23,873% займа. Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в августе 2025 года по ставке ежемесячного купона 28% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих 13-24-го купонов установлены компанией на уровне 23,5% годовых.