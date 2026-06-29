"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Micron Technology, сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Эксперт отмечает, что с момента публикации инвестиционной идеи по акциям эмитента от 16 апреля 2026 года бумаги выросли в цене на 129,7% и переросли целевое значение инвесткомпании.

Котировки акций поддерживает высокий спрос на полупроводниковые решения для ИИ-инфраструктуры, а ограниченное предложение на рынке памяти удерживает цены на высоком уровне, указывает он.

Дополнительным фактором поддержки стала сильная отчетность за III квартал 2026 финансового года (завершается в августе), констатирует Абрамов.

"В результате ключевые фундаментальные показатели компании и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно улучшились. На этом фоне мы ставим акции компании на пересмотр", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

Micron Technology - американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве решений в области памяти и хранения данных для дата-центров, персональных компьютеров, смартфонов, а также автомобилей и промышленной электроники.

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