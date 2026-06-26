Рынок акций на неделе ускорил снижение, индекс МосБиржи обновил минимум с февраля 2023г и отскочил

Рынок акций РФ в третьей декаде июня ускорил снижение под давлением прежних негативных факторов - сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, опасений усиления западных антироссийских санкций, упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $72 за баррель) и ожиданий, что Банк России на заседании в конце июля может взять паузу в смягчении монетарной политики из-за растущей инфляции. Индекс МосБиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, упав в район 2200 пунктов, после чего в пятницу отскочил к 2285 пунктам на фоне ослабления рубля.

В период с 22 по 26 июня индекс МосБиржи снизился на 5,6% и составил 2285,61 пункта, индекс РТС потерял 10% и достиг 934,35 пункта (минимум с начала февраля 2025 года). Августовский фьючерс на нефть Brent в этот период упал на 11,1%, до $71,9 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 3,62 рубля, до 77,0611 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с ускорения снижения под давлением распродаж после умеренного понижения ключевой ставки Банком России, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с конфликтом РФ-Украина и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $77,5 за баррель) на фоне успешного завершения первого раунда переговоров США и Ирана. Индекс МосБиржи упал ниже 2320 пунктов и обновил минимум с марта 2023 года, причем откат индикатора на 4,2% стал рекордным с сентября 2022 года. Индекс РТС пробил рубеж 1000 пунктов и достиг 990 пунктов - минимума с ноября 2025 года.

Лидерами отката среди индексных акций выступили упавшие после отсечки квартальных дивидендов бумаги "ЦИАН" (-13,3%), также подешевели акции "ВК" (-8,9%), "Роснефти" (-8,7%), "Аэрофлота" (-8,1%). Подорожали бумаги Совкомбанка (+1,4%) на фоне объявления о запуске программы выкупа акций банка объемом 2 млрд рублей в квартал (не более 10% в день от среднедневного объема торгов бумагами Совкомбанка). Программа действует до отдельного решения о ее завершении.

ЦБ РФ 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14% годовых). Банк России сообщил, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

Комитет Сената США по вооруженным силам запросил у Пентагона данные о возможности дополнительных поставок Украине зенитных ракет Patriot (PAC-3), сообщило в 19 июня издание The War Zone. По его данным, комитет поручил ведомству представить не позднее 1 октября 2026 года доклад, в котором оценивается способность поставок перехватчиков PAC-3 на Украину.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций после обвала бумаг на итогах июньского заседания ЦБ РФ и геополитической напряженности вокруг украинского конфликта; сдерживающим фактором выступило ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (просели металлы, нефть Brent опустилась ниже $77 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2335 пунктов после отката на утренней сессии ниже 2250 пунктов (новый минимум с марта 2023 года).

Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции "ДОМ.РФ" (+4,5%), "Роснефти" (+4,3%), ВТБ (+3,1%), аутсайдерами - бумаги "ЦИАН" (-3,9%), ПАО "Группа Позитив" (-3%), АФК "Система" (-2,5%).

Поддержку акциям "ДОМ.РФ" оказал финотчет: ПАО увеличило чистую прибыль по МСФО за пять месяцев 2026 года на 59% в годовом выражении (до 49 млрд рублей), чистые процентные доходы выросли на 36% (до 74,2 млрд рублей).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник на посольском круглом столе по тематике украинского кризиса, что США отходят от претензии на роль объективного посредника в украинском урегулировании, следуют курсу наращивания санкционного давления на РФ. Министр добавил, что также "забыто заявление президента Соединенных Штатов, сделанное сразу после Анкориджа, о том, что на Украине нужен долгосрочный мир, а не перемирие на пару лет, и что Аляска заложила базу для движения в этом направлении".

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, что страны НАТО открыто говорят о подготовке войны с Россией. "Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Нефть подешевела на сигналах восстановления поставок сырья через Ормузский пролив. По данным Bloomberg, за выходные через пролив удалось провести несколько миллионов баррелей нефти, в понедельник через пролив прошли два танкера совокупно с примерно 2 млн баррелей нефти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций.

В среду рынок акций возобновил падение вслед за откатом металлов и нефти (фьючерс на нефть Brent упал ниже $74 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта в конце февраля), а также из-за рисков новых западных антироссийских санкций и опасений паузы в смягчении ДКП Банком России. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2245 пунктов, а в течение сессии падал до 2230 пунктов (минимум с 27 февраля 2023 года).

Среди индексных бумаг лидировали в падении акции "Эн+ груп" (-8,2%), ПАО "Группа Позитив" (-6,6%), "ВК" (-6,5%), "Яндекса" (-6,4%).

Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9% (на 1,8 трлн руб.) после слабой динамики в апреле (+0,3%), связанной с уплатой квартальных налогов, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Средства населения в мае сократились на 0,8% (на 0,5 трлн руб.) после значительного роста в апреле на 1,7%. Остатки средств уменьшились и на текущих счетах (-0,3 трлн руб., -1,4%), и на срочных вкладах (-0,2 трлн руб., -0,4%). Сокращение средств физлиц Банк России связывает с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуска и праздники.

Нефть продолжила снижение на фоне заявлений президента США Трампа о том, что в понедельник через пролив прошли танкеры с 19 млн баррелей нефти. Центр морской безопасности Омана объявил, что правительство этой страны и IMO организуют маршрут для движения судов по Ормузскому проливу. В сообщении центра также отмечается, что султанат выступает за свободу навигации и против взимания пошлин за проход судов.

В четверг рынок акций увеличил волатильность и завершил день смешанной динамикой цен blue chips, поддержку вечером оказали возобновившая рост нефть (фьючерс на Brent поднялся к $74,7 за баррель), подорожавшие металлы и ослабление рубля, однако настрой инвесторов оставался подавленным из-за опасений паузы в цикле монетарного смягчения ЦБ РФ на фоне роста инфляции.

Индекс МосБиржи смог подняться в район 2260 пунктов после снижения днем ниже 2220 пунктов (новый минимум с 27 февраля 2023 года). Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (+5,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), бумаги "Роснефти" (+1,9%); подешевели акции "Аэрофлота" (-3,5%), "ФосАгро" (-3,3%), "НЛМК" (-3,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3% и дизельное топливо на 2,7%. Из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики.

Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов.

В пятницу рынок акций скорректировался вверх за счет закрытия коротких позиций игроками перед выходными, сдерживающим фактором оставалась дешевеющая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $72 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал рубеж 2300 пунктов после утреннего падения в район 2200 пунктов (новый минимум с февраля 2023 года). На биржевом рынке цена фьючерсов на доллар взлетела в район 78,5 руб./$1, прибавив более 2 рублей.

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 25 июля истекающую 27 июня лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Совет ЕС продлил в четверг ограничительные меры Евросоюза еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года, в связи с "действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине". В Брюсселе напомнили, что это решение последовало за политическим соглашением Европейского совета от 18-19 июня 2026 года, на заседании которого лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на год.

Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. "Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете. При этом он добавил, что ряд других стран продолжает наращивать военный потенциал и создавать дополнительные угрозы.

Нефть продолжила снижение на ожиданиях восстановления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив. Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показали данные LSEG. По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.

В период с 22 по 26 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (-34%), ПАО "Сегежа Групп" (-31%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-30%); лучше рынка оказались акции Совкомбанка (+3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2%), бумаги Московского кредитного банка (+1%).

Рынок акций РФ в конце июня - начале июля сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх, влияние на расстановку сил по-прежнему будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости и данные Росстата. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2180-2350 пунктов, для индекса РТС - 910-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".