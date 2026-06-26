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26 июня 2026 года 18:46
Вероятна консолидация котировок Brent в диапазоне $72-75/барр. на следующей неделе - ПСБ
Вероятна консолидация котировок нефти Brent в диапазоне $72-75 за баррель на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Цена Brent на текущей неделе вернулась к уровням, наблюдавшимся до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Главным драйвером падения цен, по мнению экспертов банка, стало поступательное восстановление судоходства через Ормузский пролив. 2Свежая еженедельная статистика Минэнерго США продемонстрировала продолжающееся сокращение коммерческих запасов нефти, которые снизились на 6,1 миллиона баррелей до уровня 412,1 миллиона баррелей, - отмечают аналитики. - Это значение находится примерно на 7% ниже средней нормы за последние пять лет для данного сезона, что указывает на сохраняющийся высокий спрос со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов, загрузка которых достигла внушительных 96,1%". Суммарные запасы нефти в США, учитывающие как коммерческий сектор, так и стратегический резерв, упали до рекордно низких отметок с 1984 года, подчеркивается в комментарии. Однако реакция трейдеров на эти "бычьи" данные Минэнерго оказалась сдержанной. На следующей неделе эксперты ПСБ ждут консолидацию котировок Brent в диапазоне $72-75 долларов за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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