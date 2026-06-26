Распродажа на рынке ОФЗ связана с пересмотром ожиданий по ставке ЦБ - "Цифра брокер"

Распродажа на рынке ОФЗ связана с пересмотром ожиданий по ключевой ставке ЦБ, говорится в комментарии инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок ОФЗ продолжает снижаться после решения Банка России по ключевой ставке. Эксперты констатируют - за неделю индекс RGBI опустился до 113 пунктов - уровней, которые в последний раз наблюдались осенью 2025 года, когда ключевая ставка составляла 17%.

"Доходности длинных бумаг сейчас находятся вблизи 16%, а разница между ними сократилась до 12-20 б.п., тогда как ранее достигала 100 б.п., - напоминают аналитики. - Такая динамика говорит о том, что рынок пересматривает ожидания по траектории денежно-кредитной политики".

Текущая распродажа, на их взгляд, связана с фиксацией позиций в длинных ОФЗ и с изменением ожиданий по денежно-кредитной политике. На последнем заседании Банк России дал более жесткий сигнал, допустив, что траектория снижения ключевой ставки в 2026-2027 годах может оказаться выше, чем предполагалось ранее, из-за сохраняющихся проинфляционных рисков, прежде всего со стороны бюджетной политики. В результате рынок начал закладывать более продолжительный период высоких ставок, что сильнее всего ударило по длинным выпускам ОФЗ, наиболее чувствительным к изменению процентных ожиданий.

"В случае, если инфляция продолжит замедляться, а Банк России вернется к более активному смягчению политики, длинные ОФЗ вновь могут стать одним из главных бенефициаров снижения ставок", - прогнозируют стратеги "Цифра брокер".

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