Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций МТС на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "МТС" на уровне "покупать", говорится в комментарии аналитика Константина Белова.

Группа "МТС" согласовала продажу 49,9% в ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК), исходя из оценки стоимости всей БИК в 125 млрд руб. За "МТС" останется 50,1%-ная доля и совместный с покупателем контроль в отношении основной деятельности БИК, плюс "МТС" выступит основным арендатором инфраструктуры БИК на рыночных условиях.

"Выделение операторов антенно-мачтовых сооружений (АМС) в самостоятельные структуры - это мировая тенденция в сегменте мобильной связи в последние годы, - отмечает Белов. - Независимые инфраструктурные компании способны развиваться эффективнее, тогда как для самих операторов связи большее значение в контексте конкурентоспособности имеет обслуживание клиентов, нежели инфраструктура".

По количеству АМС в собственности (24700 в России) БИК занимает третье место. Аналитик инвестбанка позитивно оценивает сделку, которая, по его мнению, поможет уменьшить долговую нагрузку "МТС" и поддержит способность и далее выплачивать щедрые дивиденды.

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