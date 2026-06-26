Рубль днем активно снижается в паре с юанем на фоне длительно дешевеющей нефти

Москва. 26 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль активно опускается на фоне дешевеющей длительное время нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,435 руб., что на 26,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 1,7 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,1 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 2,83 рубля, до 89,08 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, завершит текущую торговую неделю вблизи уровней 11,2-11,3 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Сейчас на рынке РФ дисбаланс, что отражается и в росте юаневых "овернайт" ставок. Экспортеры, судя по всему, уже продали необходимый для уплаты налогов объем валюты. При этом, судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, инвесторы активнее спекулируют против рубля как на фоне удешевления нефти марки Urals, так и в ожидании снижения продаж валюты ЦБ с 1 июля. В целом текущую неделю курс, похоже, завершит вблизи 11,2-11,3 руб./юань", - пишут эксперты.

Падение цен на нефть усилилось днем в пятницу на ожиданиях восстановления поставок топлива на мировой рынок.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 2,98%, до $73,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,7%, до $69,98 за баррель.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.