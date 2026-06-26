"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Entergy с целевой ценой $135,4 за штуку и потенциалом роста на 18,9%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с высокой уязвимостью инфраструктуры к ураганам в регионе Мексиканского залива, повышенными процентными ставками и возможным усилением тарифной нагрузки на потребителей, компания будет выигрывать от ускоренного роста спроса на электроэнергию со стороны дата-центров и крупных промышленных клиентов, а также от реализации инвестпрограммы в 2026-2030гг, которая должна обеспечить рост регулируемой базы активов и поддержать долгосрочную динамику прибыли. В связи с этим мы считаем, что акции компании выглядят привлекательно для долгосрочных покупок", - пишет эксперт.

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас. Клиентская база превышает три миллиона человек.

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