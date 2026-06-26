Freedom Global понизил прогнозную цену акций LiveOne до $9

Freedom Global понизил прогнозную цену акций LiveOne с $10 до $9 за бумагу, сохраняя рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет около 68% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков.

"Результаты LiveOne за IV кв. 2026 финансового года вышли хуже наших ожиданий из-за продолжающегося падения доходов Slacker Radio, - отмечают эксперты. - Несмотря на уверенный рост сегмента PodcastOne, этот рост пока не способен полностью перекрыть снижение выручки от обновления соглашения с Tesla. Озвучиваемые менеджментом цифры по количеству пользователей Tesla не отражают расширения базы и роста конверсии рекламных подписчиков на платные подписки".

Сокращение штата и снижение операционных затрат хоть и значимо повлияли на рост маржинальности компании, но эффект оказался ниже ожиданий аналитиков Freedom Global. Обновленные прогнозы менеджмента на 2027 ФГ также оказались немного ниже ожиданий по выручке и скорректированной EBITDA на фоне затянувшегося процесса конвертации пользователей Tesla.

"Мы умеренно негативно оцениваем долгосрочные перспективы компании, но снижаем наши прогнозы на 2027 ФГ и корректируем целевую цену с $10 до $9, сохраняя рекомендацию "покупать", - указывают стратеги инвесткомпании.

LiveOne Inc. - американская цифровая медиакомпания, которая предоставляет streaming платформу для музыки, живого развлечения, подкастов и связанного контента.

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