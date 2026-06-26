Нефть активно дешевеет

Фондовые индексы США завершили четверг без единой динамики. Азиатские рынки акций снижаются в конце недели, кроме австралийского. Цены на нефть снижаются утром пятницы, Brent торгуется у $73,75 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом Nasdaq снизился вслед за котировками акций крупных технологических компаний.

Также инвесторы оценивали большую порцию статданных и корпоративные новости.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщило Trading Economics.

Доходы населения США в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 0,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% за год (0,3% и 3,3% в апреле), что совпало с консенсус-прогнозом. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 227 тыс., а не 226 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 225 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Котировки бумаг поставщика лабораторного оборудования и реагентов Bio-Techne подскочили более чем на 20% на новости о том, что его покупает германская фармацевтическая и химическая Merck KGaA за $11,3 млрд с учетом долга.

Цена акций Micron Technology выросла на 15,7%. Производитель чипов памяти в 4,5 раза увеличил выручку в третьем финквартале (закончился 28 мая), что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал.

Стоимость Acuity взлетела на 17,6%. Компания, которая занимается решениями для освещения и управления зданиями, получила в третьем финквартале (март-май) чистую прибыль и выручку выше прогноза аналитиков.

Акции Caterpillar (SPB: CAT) подорожали на 6,3%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 13,4%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. - на 2,4%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 0,5%.

Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) сообщила о том, что планирует вложить дополнительно $13 млрд в Индию для расширения облачной и ИИ-инфраструктуры. Таким образом, общий объем ее инвестиций в страну в 2026-2030 гг. составит $48 млрд. Котировки бумаг компании снизились на 3,1%.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) упала на 6,1% на новости о повышении стоимости ноутбуков MacBook и планшетов iPad из-за роста расходов на чипы памяти на фоне их дефицита.

Бумаги Darden Restaurants подешевели на 0,3%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в четвертом финквартале (март-май) увеличил чистую прибыль и выручку на 13,7%, но дал слабый прогноз на весь фингод.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) подешевели на 3,2%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 3,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%, IBM (SPB: IBM) - на 1,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 71,72 пункта (на 0,14%) и составил 51920,62 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 0,73 пункта (на 0,01%) - до 7357,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 118,03 пункта (на 0,46%) и завершил сессию на отметке 25358,6 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-тихоокеанского региона в основном опускаются в пятницу под давлением котировок акций технологических компаний, исключение составляет австралийский индикатор.

Заявление американской Apple Inc. (SPB: AAPL) о заметном повышении цен на свою продукцию, включая ноутбуки и планшеты, на фоне подорожания чипов памяти из-за их дефицита умерило оптимизм, вызванный впечатляющими прогнозами Micron Technology.

"Micron показала нам источник прибыли, а Apple - источник инфляции", - отметил главный исполнительный директор консалтинговой deVere Group Найджел Грин, слова которого приводит Reuters.

"Гонка за создание инфраструктуры искусственного интеллекта стала настолько ожесточенной, что спрос на продвинутые чипы памяти начинает превышать предложение. Решение Apple повысить цены - предупреждение о том, что инфляция находит новый путь в экономику", - сказал он.

Аналитики также называют фиксацию прибыли и ребалансировку позиций в конце квартала в качестве факторов, влияющих на динамику в технологическом секторе, который в основном демонстрировал сильные результаты последние три месяца.

Китайский Shanghai Composite теряет 1,54%, гонконгский Hang Seng - 1,67%.

На торгах в Гонконге в снижении лидируют производитель оптики Sunny Optical Technology (-11,8%), чипмейкер Semiconductor Manufacturing International (-6,9%) и выпускающая аккумуляторы Contemporary Amperex Technology (-5,4%).

Бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) дешевеют на 5,1%, Lenovo - на 4,7%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,9%, BYD Co. - на 3,8%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3%.

В тройку лидеров роста среди компонентов Hang Seng входят производитель игрушек Pop Mart (+3,3%), логистическая J&T Global Express (+2,6%) и разработчик видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (+1,3%).

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 4,39%.

Самые большие потери несут технологические SoftBank (-13,1%), Taiyo Yuden (-12%) и Kioxia Holdings (-11,5%).

Котировки Advantest опускаются на 10,4%, Murata Manufacturing - на 9,5%, Furukawa Electric - на 9,1%, Mitsui Kinzoku - на 8,4%, Disco, TDK и Ibiden - на 8,2%.

Тем временем производитель косметики Kao увеличивает рыночную стоимость на 5,1%, поставщик мебели Nitori - на 3,2%, девелопер Haseko - на 3,1%.

Южнокорейский Kospi падает на 6,87%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снижается на 7,4%, чипмейкера SK Hynix - на 8,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 5,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 6,5%, сталелитейной Posco - на 5,9%, выпускающей цветные металлы Korea Zinc - на 5,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,13%.

Наибольший подъем демонстрируют дистрибьютор автозапчастей Bapcor (+3,7%), золотодобывающие Perseus Mining (+3,1%) и Northern Star Resources (+2,8%), самое сильное падение - производитель лития PLS Group (-6,1%), поставщик урана Boss Energy (-5,1%) и оператор онлайн-платформы для продажи автомобилей Car Group (-5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повышается на 0,3% и 1,7% соответственно.

Нефть активно дешевеет утром в пятницу на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск снижается на $1,51 (2,01%), до $73,75 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,52 (2,1%), до $75,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,5 (2,09%), до $70,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,58 (2,3%), до $71,92 за баррель.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.

"Рынок реагирует на увеличение потоков топлива через Ормузский пролив, при этом спрос на нефть в Китае еще не начал восстанавливаться", - отметила старший рыночный аналитик Sparta Commodities Джун Гох.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских официальных лиц сообщила, что иранские силы Корпуса стражей исламской революции в четверг атаковали грузовое судно в районе Ормузского пролива. Атаке подверглось судно под флагом Сингапура. Пострадавших в результате удара нет, но судно получило повреждения.

Из-за атаки Международная морская организация ООН (IMO) приостановила операцию по эвакуации около 11 тыс. моряков, застрявших в Персидском заливе.