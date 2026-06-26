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26 июня 2026 года 12:54
Оценка акций Диасофта в долгосрочной перспективе остается "нейтральной"- Совкомбанк
Оценка перспектив котировок акций ПАО "Диасофт" в долгосрочной перспективе остается "нейтральной", сообщается в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал слабую отчетность за 1К26 по МСФО, констатируют эксперты. Все показатели ухудшились, за исключением FCF, который вырос на 1,7 млрд руб. в 2025 финансовом году (ф.г.) из-за сезонности и ряда других факторов. Менеджмент озвучил "гайденс" на 2026 ф.г., который эксперты банка считают чрезмерно оптимистичным. "Дивиденды в размере 2-2,6 млрд руб. (80% от EBITDAC "гайденса" по дивидендной политике), соответствующие дивдоходности 20-26% при текущих котировках. Мы считаем, что размер выплаченных дивидендов либо будет меньше озвученного и составит порядка 1 4 млрд руб. с дивдоходностью в 14%, либо будет выплачен в долг", - указывают аналитики Совокмбанка. Компания также объявила о том, что рассматривает возможность программы buyback. "Мы не видим в данном заявлении позитивных триггеров для котировок акций, так как эмитент не сможет выплатить объявленные дивиденды и параллельно с этим выкупать бумаги за счет собственных средств. По этой причине мы в большей степени верим в выплату дивидендов ввиду большей предпочтительности для мажоритариев", - пишут эксперты в обзоре. Компания на фоне слабых результатов торгуется с премией к медианным мультипликаторам EV/EBITDAC ''26 и P/NIC ''26 российских разработчиков ПО в размере 72% и 57%, соответственно. Аналитики Совкомбанка считают такую премию неоправданной "Темпы роста основного рынка компании (ПО для финансовых институтов) сравнительно ниже, чем рынки других российских эмитентов в секторе разработки ПО; снижение выручки на 19% по итогам 1К26 (и на 3% по итогам финансового года) одно из самых значительных. Долгосрочно сохраняем нейтральный взгляд на акции", говорится в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДИАСОФТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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