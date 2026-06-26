"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку бумаг МТС

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку бумаг ПАО "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 270 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Марины Кичкайло.

Эмитент договорился о продаже 49,9% ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК) закрытому паевому инвестфонду "Инвестиции 18" (ЗПИФ) под управлением УК "Доверительная".

Условия сделки улучшает долговой профиль МТС, отмечает эксперт. Основной позитив для акций здесь связан со снижением долговой нагрузки за счет деконсолидации более 80 млрд руб. обязательств. Это 15% чистого долга с учетом аренды.

Также сделка позволит привлечь дополнительные 21,7 млрд руб. ликвидности. С их помощью, указывает Кичкайло, МТС сможет улучшить ключевые долговые метрики, снизить процентные расходы и повысить финансовую гибкость.

"При этом эмитент сохраняет доступ к критически важной инфраструктуре, поэтому влияние на операционную деятельность, на наш взгляд, будет ограниченным. В краткосрочной перспективе ключевыми остаются два вопроса: каким образом компания распорядится высвободившимся капиталом и насколько быстро сделка отразится на свободном денежном потоке", - говорится в обзоре аналитика "БКС МИ".

"Фундаментальный кейс постепенно улучшается, но ключевые драйверы переоценки остаются (дальнейшее снижение долговой нагрузки, сокращение процентных расходов, сохранение устойчивой дивидендной политики, возможное смягчение денежно-кредитной политики, которое окажет дополнительную поддержку чистой прибыли и денежному потоку), - пишет Кичкайло. - Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции МТС. Сделка подтверждает курс менеджмента на оптимизацию баланса и монетизацию непрофильных активов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.