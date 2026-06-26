"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Tesla до $359

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Tesla с $245 до $359 за штуку на горизонте года, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Андрея Шарова.

Эмитент торгуется с высокой премией, потому что рынок оценивает компанию шире классического автопроизводителя: в капитализацию заложены энергетика, автономное вождение, ИИ, робототехника и программная монетизация автомобильного сегмента, отмечает эксперт.

"Мы также закладываем часть этой премии в оценке и повышаем целевую цену, но текущие финансовые показатели пока не дают достаточного основания для рекомендации "покупать". На горизонте года главным вопросом для инвесторов будет способность компании восстановить маржу, удержать долю на рынке электромобилей и продемонстрировать, что новые направления начинают превращаться в денежный поток", - пишет Шаров.

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