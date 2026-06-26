Индекс RGBI может пока консолидироваться у 113,5-114п - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций временно стабилизируется на минимумах с ноября 2025 года - уровнях 113,5-114 пунктов по индексу RGBI, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Отметим, что по индексу RGBI в четверг были зафиксированы максимальные дневные объемы торгов как минимум за несколько лет (138 млрд руб.). Технически это может говорить о закрытии крупных "длинных" позиций в ОФЗ, и в случае ухода крупного "оффера" можно ждать перехода к временной консолидации вблизи текущих уровней (113,5-114 пунктов по RGBI), - пишет эксперт в комментарии. - Однако триггеров для фундаментального разворота рынка по-прежнему не наблюдается: фактор ускорения инфляции из-за топлива пока не устранен, что продолжит негативно отражаться на рынке госбумаг".

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