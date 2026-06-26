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26 июня 2026 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 26 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикрыть часть коротких позиций перед выходными днями, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом Nasdaq снизился вслед за котировками акций крупных технологических компаний. Также инвесторы оценивали большую порцию статданных и корпоративные новости. Экономика США в I квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 0,6%. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% за год (0,3% и 3,3% в апреле), что совпало с консенсус-прогнозом. ФРС США внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 227 тыс., а не 226 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 225 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы стран Азиатско-тихоокеанского региона в основном опускаются в пятницу под давлением котировок акций технологических компаний, исключение составляет лишь австралийский индикатор. Заявление американской Apple о заметном повышении цен на свою продукцию, включая ноутбуки и планшеты, на фоне подорожания чипов памяти из-за их дефицита умерило оптимизм, вызванный впечатляющими прогнозами Micron Technology. Китайский Shanghai Composite теряет 1,54%, гонконгский Hang Seng - 1,67%. Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 4,39%. Южнокорейский Kospi падает на 6,87%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,13%.

В свою очередь нефть активно дешевеет утром в пятницу на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 2,01%, до $73,75 за баррель. В четверг контракт подорожал на 2,1%, до $75,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 2,09%, до $70,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3%, до $71,92 за баррель.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.

"Нефтяной рынок реагирует на увеличение потоков топлива через Ормузский пролив, при этом спрос на нефть в Китае еще не начал восстанавливаться", - отметила старший рыночный аналитик Sparta Commodities Джун Гох.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 34,536 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,241 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июня вырос на 0,12% и составил 120,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1302,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (+1,8%), "РЖД-001P-04R" (+0,89%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,62%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,51%), "Ростелеком-001P-05R" (-0,46%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВУШ" на месяц - до 30 июля - продлило размещение выпуска облигаций серии 001P-07 со сроком обращения 3,3 года заявленным объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 18 июня. Размещение началось 23 июня. На текущий момент размещены бумаги на 500,3 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 22,5% годовых до погашения, что соответствует доходности к погашению 24,97% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по ипотечным облигациям с поручительством ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) серии БО-001P-67 объемом 23,7 млрд рублей на уровне 128 базисных пунктов. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2057 года, ожидаемая дюрация - около 3,2 года. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные (с датами выплат 28-го числа каждого месяца) переменные купоны. Сбор заявок на флоатер прошел 25 июня. Техразмещение запланировано на 30 июня. Принять участие в размещении могут только квалифицированные инвесторы.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии 004P-07 на уровне 150 базисных пунктов. Сбор заявок на два выпуска облигаций - "фикс" серии 004P-06 со сроком обращения около 2,5 года (900 дней) и двухлетний (720 дней) флоатер - прошел 25 июня. Финальный ориентир ставки купона "фикса" составил 14,2% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 15,16% годовых. Объемы выпусков будут определены позднее. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 30 июня. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

МФК "Быстроденьги" 1 июля планирует разместить выпуск 4-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентир ставки - 21,25% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону в 23,46% годовых. Предусмотрены сall-опцион через 2 года обращения и амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 37-47-го купонов и 8,37% - в дату погашения облигаций. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 1 млн 628 тыс. 107 облигаций серии 002P-08 по цене 100% от номинала, или 7,4% эмиссии. Госкорпорация разместила выпуск со сроком обращения 1,5 года объемом 22 млрд рублей в декабре 2025 года. Выплачиваются переменные полугодовые купоны, рассчитываемые по формуле: значение ключевой ставки ЦБ плюс спред 0,8%.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) выкупило по оферте 738 тыс. 820 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 61,568% займа. Трехлетний выпуск на 1,2 млрд рублей был размещен в декабре 2024 года. Ставка 1-18-го купонов была плавающая, спред к ключевой ставке ЦБ составлял 6,75% годовых. Ставку 19-36-го купонов до погашения "Кокс" сделал фиксированной, ее размер был установлен на уровне 19,75% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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