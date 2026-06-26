26 июня 2026 года 10:18
Рубль утром активно снижается в паре с юанем на фоне длительно дешевеющей нефти
Москва. 26 июня. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль активно дешевеет на фоне длительного падения цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,264 руб. (+9,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22 коп. выше уровня действующего официального курса.
Рубль попытается перейти к укреплению по отношению к юаню и доллару в преддверии выходных, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
Юань на старте торгов пятницы может попытаться протестировать отметку 11,2 руб. за юань, выступающую для китайской валюты ближайшим сопротивлением, однако в ходе сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению, говорится в материале аналитика.
Этому, по его мнению, будет способствовать стабилизация цен на нефть, а также фиксация участниками торгов прибыли по "длинным" позициям в иностранных валютах в преддверии выходных.
"В сложившейся ситуации, по нашим оценкам, китайская валюта к концу сессии может вернуться в середину диапазона 10,8-11,2 руб. за юань, а доллар отступить в район 75 руб./$1", - пишет Зварич.
Нефть активно дешевеет утром в пятницу на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив.
Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 2,02%, до $73,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,09%, до $70,41 за баррель.
Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузки топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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