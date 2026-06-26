Индекс Мосбиржи сохранит инерцию к снижению в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сохранит инерцию к снижению на торгах в пятницу с попытками ухода под отметку 2200 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок акций остается слабым, возросшие опасения по экономике и денежно-кредитной политике заставляют оценивать перспективы, несмотря на перепроданность, консервативно. Ждем в пятницу сохранения инерции к снижению с попытками ухода индекса Мосбиржи под отметку 2200 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - В целом закрепление индекса на текущей неделе под зоной 2350-2370 пунктов открывает цели по снижению в район 2000 пунктов".

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