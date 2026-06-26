Индекс Мосбиржи вряд ли сможет закрепиться ниже 2200п без нового негатива - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вряд ли сможет закрепиться ниже 2200 пунктов без негативных новостей, перепроданность рынка в текущий момент высока, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Распродажи на российском рынке акций в четверг продолжились, хотя и не такими высокими темпами, при этом обороты торгов составили около 115 млрд руб. - это много и говорит о продолжающемся сокращении среднесрочных портфелей, констатирует эксперт.

Утром пятницы нефть вновь дешевеет, что будет способствовать распродажам российских акций, поскольку сейчас инвесторы более активно реагируют на негатив, часто игнорируя позитивные новости, отмечает Зацепин.

"Индекс Мосбиржи2 вошел в зону 2200-2230 пунктов, которую мы ранее обозначали как сильную техническую поддержку. Если не поступит новой порции негатива, то закрепиться в пятницу ниже 2200 пунктов вряд ли получится. Все-таки перепроданность высока, а в канун выходных многие решат сократить "шорты, - пишет аналитик инвесткомпании. - По-прежнему не видим поводов для инвестиционных покупок акций".

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