ПСБ повысил прогноз ставки ЦБ РФ на конец 2026г до 13%

Банк ПСБ повысил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец текущего года до уровня в 13% годовых, сообщается в материале аналитика Дениса Попова.

Новый импульс инфляции снова вызван разовыми факторами, указывает эксперт. Метрики базовой инфляции, которая характеризует устойчивые инфляционные процессы, пока остаются умеренными.

Если рост цен на бензин удастся быстро купировать, инфляционный всплеск будет иметь ограниченные последствия для денежно-кредитной политики (ДКП), отмечает Попов.

Тем не менее, говорится в комментарии аналитика, с учетом динамики инфляционных рисков, июньского решения Банка России по ставке и сигналов регулятора о перспективах ДКП ПСБ повысил прогноз ключевой ставки на конец 2026 года до 13% (ранее было 12%).

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