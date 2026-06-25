Рубль в четверг подешевел в паре с юанем на фоне заметно упавших цен на нефть

Москва. 25 июня. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал на фоне заметно подешевевшей в последнее время нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1965 руб., что на 19,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 26 июня на 86,09 копейки, до 75,6347 руб./$1, и увеличил курс евро на 58,74 копейки, до 85,7697 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, сообщил в среду Росстат. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и дизельное топливо на 2,7%. С начала месяца рост потребительских цен к 22 июня составил 0,63%, с начала года - 3,94%.

Из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 5,82% с 5,60% на 15 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России выглядят туманно, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

До июльского заседания еще довольно далеко, но выходящая макроэкономическая статистика не дает поводов для большого оптимизма, отмечают эксперты.

"Корпоративный кредит продолжает разгоняться. Мы отдаляемся все дальше даже от верхней границы среднесрочного прогноза ЦБ по требованиям банковской системы к организациям (рост на 7-11% по 2026 году в апрельском среднесрочном прогнозе)", - указывают они.

"Кредиты физическим лицам выросли самыми высокими темпами за год. Да, в годовом разрезе мы по-прежнему видим снижение объемов кредитования на 0,9%, но если подобные темпы сохранятся, то к концу года мы в лучше случае окажемся у верхней границы прогноза ЦБ на 2026 год (5-9%)", - пишут аналитики инвесткомпании в материале.

И на все это накладывается плохая недельная инфляция, что было ожидаемо на фоне топливного кризиса, обращают внимание в "Вектор Капитале".

"До опорного заседания ЦБ в июле почти месяц, но пока перспектива снижения ключевой ставки не просматривается, даже невзирая на то, что промпроизводство, по данным Росстата, показало снижение три месяца из пяти, по которым сейчас есть данные - промышленность оказалась в минусе по итогам января, февраля и мая", - говорится в обзоре.

Цены на нефть начали расти вечером в четверг.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 1,3%, до $74,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,65%, до $71,49 за баррель.

Ранее в ходе торгов обе марки опускались до минимумов с 27 февраля на ожиданиях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. За минувшие сутки через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт. В то же время министр предупредил, что для полного восстановления судоходства в проливе потребуется несколько недель, поскольку его необходимо разминировать.

Между тем Ирак дал понять, что рассмотрит возможность выхода из ОПЕК, если группа не согласится увеличить квоту страны на добычу.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 25 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду повысилась на 4 базисных пункта - до 14,12% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, в четверг опустились на 1 базисный пункт и составили 14,1, 14,58% и 15,43% годовых.