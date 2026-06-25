Рубль днем опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,104 руб., что на 13,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 95 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,72 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 76 копеек, до 86,12 руб./EUR1.

Целевым диапазоном на четверг для курса пары юань/рубль является 10,8-11,2 руб., курс пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в районе 75 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Курс юаня в среду продолжил проторговывать район 11 руб., завершив торговый день чуть ниже, волатильность и торговая активность заметно снизились, констатирует эксперт.

Способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке после бурного роста курсов начала недели приближение налогового периода (29 июня), и как следствие, ожидания активизации предложения валюты со стороны экспортеров, отмечает он.

"Полагаем, что давление дальнейшего снижения нефтяных котировок и усиления инфляционных опасений сможет сдерживаться подготовкой экспортеров к налоговым выплатам", - пишет Локтюхов.

Инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, сообщил в среду Росстат. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и дизельное топливо на 2,7%. С начала месяца рост потребительских цен к 22 июня составил 0,63%, с начала года - 3,94%.

Из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 5,82% с 5,60% на 15 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Цены на нефть теряют порядка 1% в четверг днем, торгуются на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке на фоне быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,11 за баррель, что на 0,83% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,8%, до $69,77 за баррель.

Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов в проливе близка к уровням до начала конфликта. За минувшие сутки через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт. Министр предупредил, однако, что для полного восстановления судоходства в Ормузском проливе потребуется несколько недель, поскольку его необходимо разминировать.

Рынок также ждет увеличения поставок из Ирана после смягчения Вашингтоном санкций на экспорт нефти из страны в рамках переговоров об урегулировании конфликта.