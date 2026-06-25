Акции МДМГ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент объявил о приобретении Ильинской больницы - крупного многопрофильного амбулаторно-госпитального центра в Московской области.

Согласно комментариям менеджмента, в среднесрочной перспективе компания планирует улучшить эффективность и нарастить рентабельность EBITDA Ильинской больницы с 13% до 30%, при этом годовая EBITDA данного актива достигнет 2 млрд рублей.

Сумма за госпиталь сопоставима с объемом капитальных инвестиций в строительство медицинского центра аналогичной мощности. С учетом того, что компания покупает уже работающий бизнес это фактически означает, что она сможет существенно сократить сроки окупаемости инвестиций, отмечают эксперты.

Менеджмент повысил прогноз по росту выручки МДМГ в 2026 году до 24-25% (предыдущий прогноз - 20-23%).

Учитывая фактические результаты первого квартала 2026 года (рост выручки на 32,1%, до 11,8 млрд рублей), открытие новых клиник и приобретение активов в рамках сделок M&A, аналитики "Газпромбанк Инвестиций" ожидают, что эмитент достигнет целевых показателей по росту выручки.

Эксперты позитивно смотрят на акции компании и считают, что они сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.