"ВТБ Мои инвестиции" добавили НОВАТЭК в топ-10 акций РФ, исключили X5

Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив в него бумаги "НОВАТЭКа" и исключив ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "НОВАТЭК", ПАО "Транснефть" (прив.), ПАО "Полюс", ГМК "Норильский Никель", ПАО "Газпром", "Совкомфлот", Сбербанк, МКПАО "Озон", МКПАО "Яндекс" и "Московская биржа".

"Мы полагаем, что глобальный рынок СПГ останется дефицитным из-за выбытия около 20% мощностей QatarEnergy, а также постепенного восстановления загрузки до проектных уровней на других СПГ-заводах в регионе. "НОВАТЭК" выигрывает от роста цен на СПГ, а также от увеличения поставок с арктических газовых проектов", - указывает инвестиционный стратег Станислав Клещев.

"Исключаем бумаги X5 в преддверии дивидендной отсечки в начале июля. Котировки акций могут лишиться поддержки высоких дивидендов, показать снижение больше, чем размер выплат", - пишет Клещев.

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