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25 июня 2026 года 09:10

Нефтяные цены продолжают снижение

Уолл-стрит закрылась без единой динамики по итогам торгов в среду на статданных и корпоративных новостях. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в четверг. Нефть продолжает дешеветь утром четверга, Brent торгуется около $72,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями, рынок оценивал статданные и перспективы повышения ставки в США, а также ждал отчетности Micron Technologies.

В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС). На прошлой неделе Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом новый глава регулятора Кевин Уорш подчеркнул важность восстановления ценовой стабильности в США.

Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали такую возможность в 29%, по данным CME ?FedWatch.

В четверг будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС. Эти данные помогут участникам рынка скорректировать прогнозы относительно дальнейшей траектории ставки в США.

Между тем в среду стало известно, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на 2,6% и составил $226,8 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале 2025 года дефицит составлял $221,1 млрд, а не $190,7 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали отрицательное сальдо в январе-марте на уровне $217,5 млрд, согласно данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в мае упали на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 580 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали майские продажи на уровне 640 тыс. домов.

Кроме того, участники рынка оценивали новости крупных американских компаний.

Акции FedEx Corp. (SPB: FDX) подешевели на 0,1%. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира в четвертом квартале 2026 финансового года сократила чистую прибыль на 3%.

Капитализация Cerebras Systems Inc. упала на 19,6%. Американский разработчик ИИ-чипов и оператор дата-центров в первом квартале 2026 года увеличил выручку почти вдвое, сильнее ожиданий рынка, однако спрогнозировал сокращение рентабельности позднее в этом году.

Рыночная стоимость KB Home подскочила на 16,7%. Строительная компания в прошлом квартале сократила чистую прибыль почти вчетверо при снижении выручки на 27%, при этом прибыль оказалась слабее ожиданий рынка, а выручка - немного лучше.

Цена бумаг службы проката автомобилей Hertz рухнула на 40,7% после того, как компания сообщила, что скорректированная прибыль во втором квартале будет ближе к нижней границе прогноза. Также она объявила о допэмиссии акций на $100 млн.

Тем временем котировки акций сети закусочных Wendy''s подскочили на 25,7% на фоне повышенного внимания со стороны розничных инвесторов. За последние 24 часа она стала второй самой упоминаемой компанией в трейдинговых форумах в соцсети Reddit, по данным Swaggy Stocks.

Трейдеры ждали отчетности производителя чипов памяти Micron Technology, которая была обнародована после закрытия торгов в среду. На фоне мирового дефицита чипов памяти рыночная стоимость компании с начала года подскочила в 3,7 раза и превысила $1 трлн. На основной сессии в среду котировки бумаг понизились на 0,3%. "Все будут следить за Micron. Думаю, квартал окажется ожидаемо блестящим, но я бы не ждал дальнейшего роста котировок", - отметил старший рыночный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,35% и составил 51848,9 пункта.

Лидером роста в составе индикатора стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подорожавшие на 5,7%. Тем временем цена бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX), Walt Disney Co. (SPB: DIS), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Verizon Communications (SPB: VZ) понизилась более чем на 2%.

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 0,1% - до 7358,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,43% и завершил торги на уровне 25476,64 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в четверг, основное внимание инвесторов сосредоточено на отчете Micron.

Американский разработчик чипов памяти - один из лидеров этого рынка - накануне отчитался о кратном росте квартальных выручки и чистой прибыли на фоне ИИ-бума, при этом доходы и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка, как и прогноз компании на текущий финансовый квартал.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Trip.com Group, дешевеющие на 11,1%.

Рыночная стоимость Laopu Gold уменьшается на 6,5%, Sunny Optical Technology - на 10,5%, CMOC Group - на 7%, China Hongqiao Group - на 6,4%.

Капитализация Techtronic Industries повышается на 5,9%, Wharf Real Estate Investment - на 4,9%, Sun Hung Kai Properties - на 4%, Lenovo Group - на 3,4%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.- на 3,3%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 4,5%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги поставщика оборудования для тестирования чипов Advantest (+13,5%).

Рыночная стоимость разработчика чипов памяти Kioxia Holdings увеличивается на 11,8%, Taiyo Yuden - на 11,2%, SCREEN Holdings - на 8,7%, SoftBank Group Corp. - на 8,1%.

Цена бумаг Sharp Corp. уменьшается на 10,6%, MS&AD Insurance Group - на 4,7%, Komatsu - на 3,8%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 3,4%, Inpex Corp. - на 3,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 6,6%.

Разработчик чипов памяти SK Hynix наращивает капитализацию на 15,1%, его крупнейший акционер SK Square - на 8,7%, Samsung Electronics - на 6,3%, Korean Air Lines - на 7,3%.

Стоимость акций Posco уходит вниз на 2,7%, Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Безработица в Австралии в мае снизилась до 4,4% с максимальных более чем за четыре года 4,5% в апреле, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Рыночная стоимость BHP снижается на 1,3%, Rio Tinto - на 2,4%.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, торгуются на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке на сигналах быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов в проливе близка к уровням до начала конфликта. За минувшие сутки через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт. Министр предупредил, однако, что для полного восстановления судоходства в Ормузском проливе потребуется несколько недель, поскольку его необходимо разминировать.

Рынок также ждет увеличения поставок из Ирана после смягчения Вашингтоном санкций для экспорта нефти из страны в рамках переговоров об урегулировании конфликта.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $72,52 за баррель, что на $1,22 (1,65%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $3,34 (4,3%), до $73,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1 (1,42%), до $69,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $2,87 (3,9%), до $70,34 за баррель.

Как Brent, так и WTI торгуются на минимумах с 27 февраля.

"Стремительность снижения цен на нефть многих застала врасплох: трейдеры закладывают в цены гораздо более быстрое возвращение ближневосточной нефти на рынок, чем ожидалось всего две недели назад", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,088 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 3,06 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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