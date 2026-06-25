Перспективы дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ выглядят туманно - "Вектор Капитал"

Перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России выглядят туманно, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

До июльского заседания еще довольно далеко, но выходящая макроэкономическая статистика не дает поводов для большого оптимизма, отмечают эксперты.

"Корпоративный кредит продолжает разгоняться. Мы отдаляемся все дальше даже от верхней границы среднесрочного прогноза ЦБ по требованиям банковской системы к организациям (7-11% по 2026 году в апрельском среднесрочном прогнозе)", - указывают они.

"Кредиты физическим лицам выросли самыми высокими темпами за год. Да, в годовом разрезе мы по-прежнему видим снижение объемов кредитования на 0,9%, но если подобные темпы сохранятся, то к концу года мы в лучше случае окажемся у верхней границы прогноза ЦБ на 2026 год (5-9%)", - пишут аналитики инвесткомпании в материале.

И на все это накладывается плохая недельная инфляция, что было ожидаемо на фоне топливного кризиса, обращают внимание в "Вектор Капитале".

"До опорного заседания ЦБ в июле почти месяц, но пока перспектива снижения ключевой ставки не просматривается, даже невзирая на то, что промпроизводство, по данным Росстата, показало снижение три месяца из пяти, по которым сейчас есть данные - промышленность оказалась в минусе по итогам января, февраля и мая", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.