Акции МДМГ остаются одними из фаворитов потребсектора на рынке РФ - "Эйлер"

МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") остается одним из фаворитов в потребительском секторе с прогнозной стоимостью акций на уровне 1800 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитической компании "Эйлер".

Эмитент объявил о приобретении Ильинской больницы - крупного многопрофильного амбулаторно-госпитального центра в Московской области.

"Стоимость актива составила 8,5 млрд руб., включая 1,1 млрд руб. долга, и сопоставима, по нашим оценкам, со стоимостью строительства и оборудования для похожего госпиталя", - отмечают эксперты.

По итогам 2025 года выручка Ильинской больницы достигла 4 млрд руб., что представляет собой 9% от выручки МДМГ, и последующая консолидация позволит группе поддерживать темпы роста выручки вблизи 25%, по оценкам "Эйлера".

"Скромные финансовые результаты делают расчет мультипликаторов неприменимым; компания ожидает заметного улучшения операционных показателей под управлением нового собственника. Менеджмент проведет в четверг телеконференцию, и наш ключевой фокус будет на метриках эффективности и окупаемости приобретения, - указывают в аналитической компании. - МДМГ остается одним из наших фаворитов в потребительском секторе с прогнозной ценой 1800 руб./акцию и общей доходностью 55%".

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