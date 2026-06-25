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25 июня 2026 года 12:11
Качественные дивистории на рынке акций РФ - возможность для увеличения позиций в портфелях - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции с высокой дивидендной базой, устойчивыми выплатами и потенциалом переоценки способны оставаться ключевыми защитными инструментами на российском фондовом рынке в текущих условиях повышенной волатильности, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "По нашим оценкам, рынок акций сейчас торгуется с форвардным мультипликатором P/E на двенадцать месяцев около 3,4-3,5х, а показатель риск-премии акционерного капитала (ERP) превышает 13%, - говорится в материале экспертов. - На графике заметна траектория движения ERP в сторону двух стандартных отклонений, что статистически, в условиях нормального распределения, происходит не чаще, чем в 5% наблюдений. Текущий тренд отражает крайне высокий уровень требуемой доходности и повышенную оценку рисков со стороны инвесторов. При этом в предыдущий раз подобных значений ERP достигал в декабре 2024 года, после чего рынок развернулся и перешел в фазу активного восстановительного роста". Аналитики сервиса рассматривают качественные "дивидендные истории" как тактическую возможность для увеличения позиций в портфелях на фоне текущей распродажи. Среди таких бумаг они выделяют Сбербанк, "МТС", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", а "Транснефть" (прив.) и "ДОМ.РФ". Дополнительного внимания, на взгляд экспертов "Газпромбанк Инвестиций", заслуживают акции МКПАО "Хэдхантер". Помимо привлекательной дивидендной доходности на уровне около 12%, компания обладает потенциалом быстро трансформироваться из "дивидендной истории" в "историю роста" в случае улучшения рыночной конъюнктуры, оживления рынка труда и дальнейшего снижения ключевой ставки, указывают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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