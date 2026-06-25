Давление на котировки ОФЗ пока будет сохраняться - ПСБ

Давление на котировки рублевых госбумаг будет сохраняться, пока фактор ускорения инфляции не устранен, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Данные по недельной инфляции вернули индекс RGBI к 115 пунктам - ситуация на рынке топлива начала находить отражение в статистике Росстата, констатирует эксперт.

Как и ожидалось, отмечает Грицкевич, пауза Минфина в аукционах ОФЗ в прошлую среду оказало краткосрочное позитивное влияние на рынок; в приоритете инвесторов остается динамика инфляции.

Текущей уровень годовой инфляции подошел к прогнозу ЦБ по итогам 2К26 (5,9%), однако фактор ускорения инфляции пока не устранен, что продолжит отражаться на динамике котировок госбумаг, указывает аналитик ПСБ.

"Рекомендуем придерживаться консервативной стратегии - флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном срочностью до двух-трех лет, а также валютные облигации. По структуре портфеля целесообразно по 35-40% в равных долях инвестировать во флоатеры и корпоративные выпуски с фиксированным купоном, - пишет Грицкевич в материале. - Оставшиеся 20-30% - в валютные облигации для защиты портфеля от ослабления национальной валюты".

Еще один необходимый принцип при формировании портфеля в текущих условиях - это кредитное качество эмитентов, отмечает эксперт банка. "Кредитные риски остаются повышенными, поэтому рекомендуем сконцентрировать портфель на рейтинговой категории "ААА" и "АА", - указывает он.

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