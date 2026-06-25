Индекс Мосбиржи может отступить в район 2200п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может отступить в район уровня 2200 пунктов на торгах в четверг с последующими попытками восстановления, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2200-2300 пунктов. Учитывая ситуацию в ценах на нефть, в ходе сессии он может отступить к нижней границе данного коридора, которая, по нашему мнению, выступает ближайшей целью снижения, - пишет эксперт в комментарии. - От данной отметки возможны попытки перехода рынка к восстановлению - высокий уровень перепроданности будет способствовать фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям. В текущей ситуации, на наш взгляд, инвесторам стоит занять выжидательную позицию до появления признаков полноценного разворота рынка".

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