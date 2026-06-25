Цены рублевых корпбондов в четверг днем могут стабилизироваться

Москва. 25 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг днем могут стабилизироваться после снижения в вечернюю сессию накануне, вызванного публикацией новых данных по инфляции в РФ, усиливших опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщил в среду вечером Росстат. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и дизельное топливо на 2,7%. Исходя из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики.

Банк России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ продолжит движение стандартным для текущего цикла снижения шагом в 50 базисных пунктов, хотя некоторые эксперты и допускали более скромный шаг. Объясняя свое решение, регулятор в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, он впервые за последнее время отметил замедление снижения напряженности на рынке труда.

Сделав осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ в итоге сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - сказано в релизе.

Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты, говорится в сообщении ведомства. Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. "ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ антимонопольная служба проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям, отметила ФАС.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями, рынок оценивал статданные и перспективы повышения ставки в США, а также ждал отчетности Micron Technologies. Между тем в среду стало известно, что продажи новых домов в Штатах в мае упали на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 580 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали майские продажи на уровне 640 тыс. домов.

В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. На прошлой неделе Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом новый глава регулятора Кевин Уорш подчеркнул важность восстановления ценовой стабильности в США. Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали такую возможность в 29%, по данным CME ?FedWatch.

В четверг будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС. Эти данные помогут участникам рынка скорректировать прогнозы относительно дальнейшей траектории ставки в США.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в четверг, основное внимание инвесторов сосредоточено на отчете Micron. Американский разработчик чипов памяти - один из лидеров этого рынка - накануне отчитался о кратном росте квартальных выручки и чистой прибыли на фоне ИИ-бума, при этом доходы и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка, как и прогноз компании на текущий финансовый квартал. На этом фоне значение японского Nikkei 225 увеличилось на 4,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 6,6%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng снижается на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг, торгуются на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке на сигналах быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив. Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов в проливе близка к уровням до начала конфликта. За минувшие сутки через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт. Министр предупредил, однако, что для полного восстановления судоходства в Ормузском проливе потребуется несколько недель, поскольку его необходимо разминировать.

Рынок также ждет увеличения поставок из Ирана после смягчения Вашингтоном санкций для экспорта нефти из страны в рамках переговоров об урегулировании конфликта.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,74 за баррель, что на 1,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 4,3%, до $73,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,08%, до $69,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 3,9%, до $70,34 за баррель.

Как Brent, так и WTI торгуются на минимумах с 27 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 42,727 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,213 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июня снизился всего на 0,01% и составил 120,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1300,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,76%), "Роснефть-002Р-03" (+0,61%) и "Автодор-003Р-02" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04RR" (-2,3%), "Славнефть-001Р-03" (-0,9%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,78%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЗАО "Прогресс" (Курская область) 26 июня начнет размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячного купона - 24% годовых, соответствует доходности к досрочному погашению в 26,83% годовых. По выпуску предусмотрены call-оферты через полтора и три года обращения.

ООО "ЭкоНива" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,3 года (840 дней) планируемым объемом 3 млрд рублей на уровне 15,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,94% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок на эмиссию прошел 24 июня. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) зафиксировала объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 на уровне 20 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 15 млрд рублей прошел 24 июня. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 180 базисных пунктов, в ходе маркетинга он два раза снижался, в финале составив 165 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение запланировано на 29 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 25 июня проведет сбор заявок на ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) серии БО-001P-67 объемом 23,7 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2057 года, ожидаемая дюрация - около 3,2 года. Букбилдинг проводится по величине надбавки к ключевой ставке Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 135 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные (с датами выплат 28-го числа каждого месяца) переменные купоны. Техразмещение запланировано на 30 июня. Принять участие в размещении могут только квалифицированные инвесторы.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 26 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска N1 облигаций серии 002Р-14 объемом 2 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Срок до погашения - 4,8 года, срок до оферты - 1,9 года (дата оферты - 24 мая 2028 года). Техразмещение допвыпуска пройдет 30 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Основной выпуск на 10 млрд рублей был размещен в начале июня по ставке ежемесячного купона на уровне 17,5% годовых до оферты.

ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") планирует 3 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 с сall-опционом через два года объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) 8 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-08R предварительным объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности ежемесячного купона - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке плюс 235 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 июля. Эмиссия будет доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворять требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.