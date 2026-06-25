Диапазон торгов на четверг для юаня - 10,8-11,2 руб./юань - ПСБ

Целевым диапазоном на четверг для курса пары юань/рубль является 10,8-11,2 руб., курс пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в районе 75 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Курс юаня в среду продолжил проторговывать район 11 руб. за юань, завершив торговый день чуть ниже, волатильность и торговая активность заметно снизились, констатирует эксперт.

Способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке после бурного роста курсов начала недели приближение налогового периода (29 июня) и, как следствие, ожидания активизации предложения экспортеров, отмечает он.

"Курс китайской валюты в четверг, по нашим оценкам, будет проторговывать диапазон 10,8-11,2 руб., курс доллара - район 75 руб./$1. Полагаем, что давление дальнейшего снижения нефтяных котировок и усиления инфляционных опасений сможет сдерживаться подготовкой экспортеров к налоговым выплатам", - пишет Локтюхов.

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