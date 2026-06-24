Рынок акций РФ в среду возобновил падение вслед за нефтью и металлами, индекс МосБиржи обновил минимум с февраля 2023г

Москва. 24 июня. Российский рынок акций в среду возобновил падение вслед за откатом металлов и нефти (фьючерс на нефть Brent упал ниже $74 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта в конце февраля), а также из-за рисков новых западных антироссийских санкций и опасений паузы в смягчении ДКП Банком России. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2245 пунктов, а в течение сессии падал до минимума с 27 февраля 2023 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 22343,47 пункта (-4%, минимум сессии - 2230,47 пункта), индекс РТС упал до 945,17 пункта (-4,2%) - минимума с начала февраля 2025 года. Среди индексных бумаг лидировали в падении акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-8,2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-6,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-6,5%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-6,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составил 74,7738 руб. (+15,38 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-6,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-6,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-6,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-5,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-4,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,5% и -4,2% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-4,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,4%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-3,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,7% и -3,1% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%).

Чистая прибыль банков РФ в мае увеличилась на 4% месяц к месяцу и составила 362 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении практически не изменилась и составила порядка 19%. ЦБ в конце мая повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже.

Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9% (на 1,8 трлн руб.) после слабой динамики в апреле (+0,3%), связанной с уплатой квартальных налогов, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Средства населения в мае сократились на 0,8% (на 0,5 трлн руб.) после значительного роста в апреле на 1,7%. Остатки средств уменьшились и на текущих счетах (-0,3 трлн руб., -1,4%), и на срочных вкладах (-0,2 трлн руб., -0,4%). Сокращение средств физлиц Банк России связывает с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуска и праздники.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, отскок на российском рынке акций оказался недолгим, и в среду индекс МосБиржи сначала ушел ниже 2300 пунктов, а затем пробил 2250 пунктов.

Геополитический фон негативный, признаков улучшений не показывает, нефть, газ и металлы продолжили дешеветь, валютный фактор отошел на второстепенный план. Непростая ситуация на отечественном топливном рынке не добавляет инвесторам оптимизма, поскольку может среди прочего грозить инфляционными последствиями. На глобальных рынках инвесторы отыгрывают продвижение к миру на Ближнем Востоке и охлаждение сырьевых цен. В США инвесторы встревожены повышением прогноза инфляции на 2026 год до 3,6% с ожидавшихся ранее 2,7% и опасаются повышения ставок ФРС, констатирует эксперт.

В четверг в США выйдут оценка ВВП за I квартал и данные по расходам и доходам физлиц за май. На российском рынке "Диасофт" (MOEX: DIAS) опубликует отчетность по МСФО за 2025 финансовый год; "Татнефть", "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) и ряд других компаний проведут ГОСА, в повестке утверждение дивидендов. Банк России выпустит обзор "Денежные агрегаты и кредит экономике". Также участники торгов могут реагировать на публикуемый вечером в среду Росстатом блок данных, включая информацию о недельной динамике потребительской инфляции, промышленном производстве и динамике цен на бензин в мае. Индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в рамках 2225-2325 пунктов, считает Смирнов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Андрея Шарова, основное давление на котировки российских акций оказывает внешний политический фон: страны G7 ранее заявили о готовности усиливать санкции против России, включая ограничения против нефтегазового сектора, а Москва запросила у США разъяснения по позиции президента США Дональда Трампа после саммита G7 и его контактов с Украиной. Снижение нефти Brent к минимумам за несколько месяцев также ухудшает настроения в нефтегазовом секторе. При этом решение ЦБ снизить ставку только до 14,25% годовых и жесткая риторика регулятора по инфляционным и бюджетным рискам продолжают давить на рынок.

Нефтяные котировки находятся под давлением после сообщений о выходе части ранее задержанных танкеров из Ормузского пролива. Слабая нефть усиливает давление на акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа", "Газпрома". Под давлением негативного новостного фона индекс МосБиржи откатился в область локальной поддержки 2230 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов, считает Шаров.

Ведущий аналитик компании Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что геополитические риски вновь обострились, российские официальные лица ужесточают риторику в отношении Европы, главным образом по вопросу украинского конфликта.

"Похоже, что на фондовом рынке убедились в невозможности урегулировать этот конфликт мирным путем. К геополитике добавилось также падение цен на нефть и металлы вкупе с обесценением рубля, напрямую влияющим на динамику индекса РТС. До конца недели индекс МосБиржи еще может вырасти, так как цены российских "голубых фишек" уже "ниже плинтуса", но инвесторы, похоже, переоценили риски вложения в российские акции в сторону повышения", - отмечает аналитик.

Нефти не помогли вырасти даже данные Минэнерго США о сокращении запасов страны на 6,09 млн баррелей, хотя ожидалось втрое меньшее снижение. Похоже, что военная премия в цене исчерпалась окончательно. Цены Brent до конца недели будут двигаться в коридоре $73-78 за баррель, полагает Мильчакова.

Во "втором эшелоне" аналитик отметила рост акций ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+14,1%, до 247 рублей) в связи с планируемой крупной сделкой и выносом ее на одобрение общего собрания акционеров - эмитент объявил цену выкупа акций у несогласных со сделкой акционеров в 281 руб. за бумагу, то есть с существенной премией к рынку. Такой рост в акциях "второго эшелона" бывает достаточно часто, поскольку рынок этих бумаг достаточно узкий, и котировки крупному покупателю или продавцу очень легко сдвинуть вверх или вниз, напомнила аналитик.

В четверг индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, акции многих нефтяных компаний торгуются на уровнях 2023 года. Тогда баррель Brent стоил около $80, а сейчас - ниже $74. При этом проблем у российских нефтяников стало намного больше, поэтому объективных факторов для роста "нефтянки" нет. Акции сектора могут откликнуться подъемом на ослабление рубля.

"Самые главные и взаимосвязанные проблемы - украинский конфликт и жесткость денежно-кредитной политики ЦБ - не решены и продолжат давить на рублевые активы. Поэтому мы по-прежнему видим высокий риск в новых инвестиционных покупках и с высокой вероятностью ждем повторения волн сильных распродаж", - считает Зацепин.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский ASX подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,3-0,6%, DAX просел на 0,6%), растут США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,4-0,9%).

На нефтяном рынке вечером в среду цены ускорили снижение, цена Brent падала ниже $74 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта в конце февраля на фоне признаков восстановления поставок через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $73,97 за баррель (-4% и -1,1% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $70,41 за баррель (-3,8% и -0,9% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошли танкеры с 19 млн баррелей нефти.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,088 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение на 4,5 млн баррелей.

Аналитики JPMorgan понизили прогноз средней цены Brent на третий квартал до $86 за баррель, на четвертый - до $80 за баррель. Североморская нефть завершит год на отметке $78 за баррель, ожидают эксперты банка. "Масштаб и продолжительность нефтяного шока в целом оказались на уровне ожиданий", - говорится в сообщении банка.

Эксперты Macquarie Group также снизили свои прогнозы и теперь полагают, что Brent будет стоить в среднем $77 за баррель в текущем году и $64 за баррель в следующем. Предыдущий прогноз предусматривал $89 и $74 за баррель соответственно.

Центр морской безопасности Омана объявил, что правительство этой страны и IMO организуют маршрут для движения судов по Ормузскому проливу. В сообщении центра также отмечается, что султанат выступает за свободу навигации и против взимания пошлин за проход судов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в снижении акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-10,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-10,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-9,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-9,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-8,8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-8,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-8%).

Выросли бумаги ПАО "Наука-Связь" (+14,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,8%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+3,3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+2,5% и +2,1% "префы"), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 91,31 млрд рублей (из них 13,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,93 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,77 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").