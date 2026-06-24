Курс рубля может перейти к снижению перед пиком фискальных платежей 29 июня - "БКС МИ"

Курс рубля может перейти к снижению перед пиком фискальных платежей 29 июня, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль после негативного старта и резкого ослабления отыграл к юаню почти все умеренные дневные потери, - пишет эксперт в комментарии. - Правда, развить импульс укрепления не удалось: российская валюта совершает разнонаправленные движения в рамках консолидации. Учитывая, что в налоговый период рублю не удается подорожать, скорее всего, спрос на инвалюту является повышенным, а предложение - ограниченным. Поэтому его курс может перейти к снижению перед пиком фискальных платежей 29 июня".

Аналитик напоминает, что уже в пятницу будет последний день, когда для этих целей можно продать валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли в понедельник.

Пока же пара CNY/RUB может сохранять консолидационный характер динамики, оставаясь в диапазоне последних двух дней 10,93-11,07 руб./юань, прогнозирует Бабин.

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