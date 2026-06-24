"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 118,6, что предполагает остаточный рост на 2,8%, сообщается в комментарии аналитика Зарины Саидовой.

"Акции WuXi AppTec менее чем за две недели поднялись в цене на 19% и практически отыграли указанный нами потенциал, - отмечает эксперт. - Динамичному росту бумаги поспособствовала вера инвесторов в то, что включение WuXi AppTec в черный список министерства обороны США было ошибочным и что при любом раскладе оно не окажет ощутимого влияния на бизнес компании, на укрепление акций WuXi AppTec также повлиял их обратный выкуп, который активно реализовывался эмитентом в июне".

По мнению Саидовой, после фазы бурного роста акции WuXi AppTec уже не выглядят фундаментально недооцененными - торгуются с дисконтом лишь 2,8% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM).

WuXi AppTec - компания, расположенная в КНР, специализируется на контрактных исследованиях и производстве для фармацевтики и биотеха, представляет собой интегрированную платформу с открытым доступом и предлагает полный цикл решений: от открытия молекул до разработки и коммерческого производства.

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