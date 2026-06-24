Индекс Мосбиржи нацелился на минимумы 2023-2022гг - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи нацелился на минимумы 2023-2022 годов - "медвежьи" настроения усугубляются, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает снижение в зоне краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перепроданности, - отмечает эксперт. - Гистограмма MACD месячного графика при этом снижается медленнее самого индекса Мосбиржи, подчеркивая спекулятивный характер падения и возможность развития коррекционного роста при улучшении фундаментальных факторов. На данный момент, однако, напряженность геополитической обстановки, жесткие монетарные условия в РФ и все более низкие цены на сырьевые товары обеспечивают безусловное лидерство продавцов в акциях".

По мнению Кожуховой, следующими целями снижения индекса Мосбиржи при неизменных фундаментальных условиях может стать минимум всего 2023 года - 2140 пунктов. Дальнейшее ухудшение геополитической обстановки может способствовать продолжению падения в том числе к самым низким значениям с 2022 года вплоть до достижения минимума всего года - 1681 пункт, где индикатор оказался после начала конфликта на Украине.

"Важные среднесрочные сопротивления расположены у 2700-2750 пунктов, а далее - у максимума всего текущего года 2912 пунктов, - указывает аналитик. - Восстановление рынка может начаться в рамках краткосрочной технической коррекции, а также при появлении надежд на улучшение геополитических и монетарных факторов".

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