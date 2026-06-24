Потенциал роста акций НЛМК, ММК и Северстали составляет 30-45% на горизонте года - СберИнвестиции

Потенциал роста акций "НЛМК", "ММК" и "Северстали" составляет 30-45% на горизонте года, полагают аналитики СберИнвестиций.

В сталелитейной области беспрецедентный кризис, по мнению экспертов, такой ситуации еще не было - как по продолжительности, так и по глубине падения. "Раньше снижение внутреннего рынка смягчал экспорт, но сейчас он остается невысоким из-за крепкого рубля, мирового перепроизводства стали, дорогой логистики и санкций. Кроме того, затраты компаний выросли из-за изменений в налогообложении", - пишут они в комментарии.

По мнению аналитиков СберИнвестиций, в 2026 году прибыль эмитентов может обновить минимумы последних десятилетий - текущие котировки это уже учитывают. Тем не менее эксперты ожидают, что финансовые показатели компаний будут устойчиво расти после первого квартала 2027 года.

" Акции сталелитейных компаний более волатильны, чем рынок в целом: в период кризиса они сильнее падают, но после могут быстрее восстановиться, - указывают стратеги. - Сейчас цены акций металлургов выглядят привлекательными для долгосрочных вложений. Нам нравятся бумаги "НЛМК", "ММК" и "Северстали". Мы оцениваем их потенциал роста в 30-45% на горизонте года".

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