Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 24 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль дешевеет на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9805 руб., что на 3,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 49 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,08 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 9 копеек, до 85,31 руб./EUR1.

"Рубль начал торги вторника заметным ослаблением, но по итогам дня он все же укрепился. Юаневые ставки "овернайт" вернулись в область околонулевых значений. Коррекция шла как на фоне постепенной нормализации ситуации в других секторах рынка, так и на фоне вероятной активизации продаж валюты экспортерами для уплаты налогов. В среду днем курс CNYRUB находится у 10,97 руб./юань. Несмотря на то, что фундаментально у рубля есть потенциал для коррекционного укрепления, риски повторного ухода курса выше 11 руб./юань пока сохраняются", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть продолжают понижаться днем в среду, остаются вблизи минимумов за четыре месяца.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $74,73 за баррель, на 3,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 3,02%, до $70,99 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошли танкеры с 19 млн баррелей нефти.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю уменьшились на 765 тыс. баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.