24 июня 2026 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти
Москва. 24 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль дешевеет на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9805 руб., что на 3,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 49 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,08 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 9 копеек, до 85,31 руб./EUR1.
"Рубль начал торги вторника заметным ослаблением, но по итогам дня он все же укрепился. Юаневые ставки "овернайт" вернулись в область околонулевых значений. Коррекция шла как на фоне постепенной нормализации ситуации в других секторах рынка, так и на фоне вероятной активизации продаж валюты экспортерами для уплаты налогов. В среду днем курс CNYRUB находится у 10,97 руб./юань. Несмотря на то, что фундаментально у рубля есть потенциал для коррекционного укрепления, риски повторного ухода курса выше 11 руб./юань пока сохраняются", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Цены на нефть продолжают понижаться днем в среду, остаются вблизи минимумов за четыре месяца.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $74,73 за баррель, на 3,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 3,02%, до $70,99 за баррель.
Основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошли танкеры с 19 млн баррелей нефти.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю уменьшились на 765 тыс. баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
24 июня 2026 года 17:22
"Финам" понизил целевую цену по акциям LONGi Green Energy с CNY 25,5 до CNY 17,9 за штуку, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 43,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
Понижение целевой цены связано со слабой отчетностью компании за... читать дальше
.
24 июня 2026 года 16:31
Индекс Мосбиржи нацелился на минимумы 2023-2022 годов - "медвежьи" настроения усугубляются, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает снижение в зоне краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной... читать дальше
.
24 июня 2026 года 15:56
Потенциал роста акций "НЛМК", "ММК" и "Северстали" составляет 30-45% на горизонте года, полагают аналитики СберИнвестиций.
В сталелитейной области беспрецедентный кризис, по мнению экспертов, такой ситуации еще не было - как по продолжительности, так и по глубине падения. "Раньше снижение... читать дальше
.
24 июня 2026 года 15:18
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивный взгляд на акции Salesforce Inc. и понижает целевую цену с $229 до $195 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в комментарии аналитиков.
" Акции американского разработчика CRM-систем Salesforce долгое время... читать дальше
.
24 июня 2026 года 14:40
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% к концу 2026 года остается реалистичным сценарием, говорится в комментарии Райффайзенбанка.
"Шансы на достижение относительно низких уровней ключевой ставки к концу года (наш прогноз: 12%) остаются высокими, - пишут эксперты. - Главный фактор, на наш взгляд,... читать дальше
.
24 июня 2026 года 14:07
отличная идея, в долгосрочной перспективе актив принесет хорошую прибыль, считают аналитики "СберИнвестиций".
Эксперты считают, что распродажа на рынке сейчас носит скорее эмоциональный характер:
- Облигации падали сильнее только трижды: в феврале 2022 года, сентябре 2022 года и апреле 2025 года.... читать дальше
.
24 июня 2026 года 13:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилл Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.
Эмитент опубликовал прогнозы баланса на рынках металлов на... читать дальше
.
24 июня 2026 года 12:48
Оценка перспектив котировок акций "ДОМ.РФ" остается "позитивной", инвесторам стоит пользоваться коррекциями в бумаге для покупки или наращивания позиций, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.
Эмитент опубликовал результаты за 5М26 по МСФО.
Чистая прибыль... читать дальше
.
24 июня 2026 года 12:19
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для облигаций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль"), сообщается в материале аналитика долговых рынков брокера Александра Пластинина.
Ключевые показатели эмитента по итогам первого квартала 2026 года остаются слабыми, а будущая устойчивость... читать дальше
.
24 июня 2026 года 11:51
Альфа-банк сохраняет "позитивную" оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, говорится в комментарии начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.
Пересмотр эмитентом баланса спроса и предложения на рынке металлов... читать дальше
.
24 июня 2026 года 11:20
Фундаментальных факторов для разворота рынка рублевых гособлигаций в настоящее время нет; инвесторам по-прежнему стоит придерживаться консервативной стратегии - флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном срочностью до трех лет, а также валютные облигации, говорится в материале... читать дальше
.
24 июня 2026 года 10:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.
Эмитент опубликовал результаты за май 2026 года по МСФО. Динамика предыдущих четырех месяцев текущего года... читать дальше
.
24 июня 2026 года 10:37
Москва. 24 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.
24 июня 2026 года 10:36
Российский рынок акций может продолжить отскок на торгах в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.
"Отскок фондового рынка вполне может продолжиться в среду, но вряд ли он перерастет в разворот и выход из нисходящего тренда. Самые главные и... читать дальше
.
24 июня 2026 года 10:09
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2300-2370 пунктов на торгах в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.
Бенчмарк по итогам всех сессий во вторник отскочил на 2%, до 2333 пунктов на повышенных объемах торгов свыше... читать дальше
.