Снижение ставки ЦБ РФ до 12% к концу 2026г остается реалистичным сценарием - Райффайзенбанк

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% к концу 2026 года остается реалистичным сценарием, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Шансы на достижение относительно низких уровней ключевой ставки к концу года (наш прогноз: 12%) остаются высокими, - пишут эксперты. - Главный фактор, на наш взгляд, заключается в том, что потенциал охлаждения экономики еще не реализовался полностью: во 2П2026 мы ожидаем ухудшения как потребительской, так и промышленной активности. Опережающих сигналов для этого достаточно (например, снижение предпринимательской уверенности до уровней 2022 года)".

На этом фоне избыточный характер стимулирующей фискальной политики, который в этот раз обусловил консерватизм ЦБ, будет значительно перевешиваться ослаблением экономической динамики, что потребует от регулятора более активных действий, считают в Райффайзенбанке.

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