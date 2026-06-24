ОФЗ в текущий момент интересны для покупки - "СберИнвестиции"

Покупка рублевых гособлигаций в текущий момент - отличная идея, в долгосрочной перспективе актив принесет хорошую прибыль, считают аналитики "СберИнвестиций".

Эксперты считают, что распродажа на рынке сейчас носит скорее эмоциональный характер:

- Облигации падали сильнее только трижды: в феврале 2022 года, сентябре 2022 года и апреле 2025 года. После двух последних случаев рынок вернулся в норму за четыре и шестнадцать дней.

- Прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ почти не изменился; рынок скорректировал ожидания ровно на размер снижения, а общая тенденция к снижению сохраняется.

- Доходность длинных ОФЗ выросла до 15,6-15,7%; такие цифры в последний раз были в середине прошлого года, когда ключевая ставка была 20%.

- Инфляционные риски остаются умеренными: ускорение инфляции более чем на 2-3% маловероятно.

"Сейчас отличный момент для покупки облигаций: цены упали, доходность выросла, а дальнейшее падение маловероятно. В долгосрочной перспективе этот актив принесет хорошую прибыль благодаря повышенным ставкам", - уверены аналитики "СберИнвестиций".

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