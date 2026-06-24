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Nasdaq потерял более 2%

Фондовые индексы США завершили торги вторника в минусе, Nasdaq потерял более 2%. Фондовые индексы Азии растут в среду, за исключением японского. Нефть умеренно дешевеет в среду утром, Brent торгуется ниже $76,5 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились во вторник вслед за котировками акций чипмейкеров, Nasdaq Composite потерял более 2%.

Резко подешевели бумаги Sandisk Corp. (-13,6%), Micron Technology Inc. (-13,2%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-6,1%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (-5,8%), Seagate Technology (-5,1%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-4,1%).

Возросшие ожидания повышения ставок в США оказывают давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные средства для финансирования масштабных расходов на развитие ИИ-инфраструктуры и другие проекты.

Трейдеры не исключают по крайней мере одного подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году после недавнего заседания американского ЦБ, показавшего его "ястребиный" настрой.

Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% на прошлой неделе. При этом руководители ФРС существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%, а dot plot показал, что половина из них ждет повышения ставки как минимум один раз (на 25 б.п.) до конца текущего года.

Капитализация производителя полупроводниковых компонентов для беспроводной связи Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) упала на 8%. Компания ведет переговоры о покупке разработчика программного обеспечения для ИИ-инфраструктуры Modular Inc. за $4 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В число лидеров снижения среди компонентов Dow Jones вошли акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-3,7%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-2,5%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,9%).

Лидером роста в индексе стали бумаги International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+5%). Акции компании подорожали вслед за улучшением рекомендации для них до "выше рынка" с "нейтрально" аналитиками JPMorgan. Эксперты также повысили прогнозную цену бумаг IBM и ожидают ее роста на 38% с текущего уровня.

Уверенный рост также показали котировки акций компаний защитных секторов, в том числе Merck & Co. (SPB: MRK) (+3,6%), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+3,4%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (+2,2%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (+1,9%).

Бумаги SpaceX подорожали на 1% после резкого обвала днем ранее. Уже после закрытия рынка аэрокосмическая компания Илона Маска сообщила о размещении пяти выпусков облигаций на общую сумму $25 млрд.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 0,09% - до 51666,84 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,44% - до 7365,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,21%, составив 25587,04 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют положительную динамику после существенного снижения днем ранее, исключением выступает только рынок Японии.

Японский Nikkei 225 к 8:33 МСК уменьшился на 0,3%. Он снижается второй день подряд после повышения по итогам предыдущих восьми сессий.

Негативное влияние на рынок оказывают ожидания возможного увеличения процентных ставок Федеральной резервной системой США и переоценка инвесторами того, сколько должны стоить акции компаний из сферы искусственного интеллекта.

"Спекуляции о том, что Федрезерв движется к повышению процентных ставок, усилили опасения относительно роста стоимости финансирования капзатрат на ИИ, что, по-видимому, ускорило падение акций полупроводниковых компаний", - полагают аналитики Sony Financial Group.

В ходе торгов в среду снижаются котировки акций таких технологических компаний, как Tokyo Electron - на 3,1%, Lasertec Corp. - на 0,8%, Disco Corp. - на 3,3%, Sumco Corp. - на 3,4%.

Также опустилась цена бумаг страховщиков и банков, включая T&D Holdings - на 6,8%, Dai-ichi Life Group - на 4,8%, MS&AD Insurance Group - на 3,8%, Mitsubishi UFJ - на 1,7%, Mizuho Financial Group - на 1,8%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,5%.

Стоимость акций автопроизводителей Honda, Toyota и Nissan уменьшилась на 0,2%, 0,5% и 0,8% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Наиболее существенное повышение среди компонентов Hang Seng показывают котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 10,7%.

Бумаги интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) подорожали на 3,6% и 2,7% соответственно, компьютерной Lenovo - на 2,9%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) и выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,8%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК увеличился на 3,4% после падения на 7% по итогам предыдущих торгов.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросла на 8,2%, чипмейкера SK Hynix - на 3,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,1%, сталелитейной Posco - на 2,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

В число лидеров подъема входят акции технологических компаний WiseTech Global (+13,3%) и Xero (+8,2%), а также фармацевтической Telix Pharmaceuticals (+8,6%) и ритейлера Cettire (+4,9%).

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,4% и 2,2% соответственно.

Потребительские цены в Австралии в мае увеличились на 4% в годовом выражении, сообщило статбюро. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,2% в апреле. При этом аналитики в среднем ожидали усиления темпов роста до 4,4%, по данным Trading Economics.

Между тем усеченная средняя инфляция (не учитывает 15% наиболее сильно подорожавших и 15% наиболее сильно подешевевших категорий) в прошлом месяце составила 3,6% в годовом выражении - максимум с сентября 2024 года. Консенсус-прогноз предполагал 3,5%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду и остаются вблизи минимумов за четыре месяца.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск торгуются по $76,46 за баррель, на $0,62 (0,8%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,82 (1,1%), до $77,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,58 (0,79%), до $72,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,65 (0,9%), до $73,21 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошло уже 19 млн баррелей нефти.

Международная морская организация ООН (IMO) сообщила, что начнет эвакуацию тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе из-за военного конфликта между США и Ираном. "Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы поддержать эти операции", - говорится в заявлении генерального секретаря IMO Арсенио Домингеса.

Тем временем Иран и Оман объявили о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе. В ведении группы будут находиться вопросы оказания услуг на море и затраты на них.

"Снижению цен на нефть способствуют надежды на ослабление напряженности между США и Ираном и восстановление поставок через Ормузский пролив. Прогресс в переговорах по ядерной программе может подтолкнуть их к довоенному уровню", - написал старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting Томомиси Акута.

Аналитики Gelber & Associates отмечают, что нефтяные цены отступили от многомесячных максимумов благодаря сокращению спекулятивных длинных позиций, однако исторически низкий уровень стратегических нефтяных запасов в США будет обеспечивать поддержку рынку в ближайшие недели.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю уменьшились на 765 тыс. баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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