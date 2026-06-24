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24 июня 2026 года 13:32

"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилл Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент опубликовал прогнозы баланса на рынках металлов на ближайшие два года, он ожидает разнонаправленную динамику у цветных металлов и металлов платиновой группы, отмечают эксперты.

"Оцениваем отчет нейтрально. Сопоставимые цифры заложены в наши модели при расчете прогнозных цен и потенциальные балансы рынков уже отражены в целевой цене акций компании, - пишут аналитики в обзоре. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на бумаги "Норникеля". Соотношение текущей цены его акций и прибыли на акцию в спотовых ценах (спотовый мультипликатор Р/Е) составляет 11,6х против исторических 7,7х. Мы считаем, что мультипликатор должен прийти к нормальным значениям при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ РФ. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год составит 8,8х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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