Оценка акций ДОМ.РФ остается "позитивной" - Альфа-банк

Оценка перспектив котировок акций "ДОМ.РФ" остается "позитивной", инвесторам стоит пользоваться коррекциями в бумаге для покупки или наращивания позиций, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.

Эмитент опубликовал результаты за 5М26 по МСФО.

Чистая прибыль составила 49 млрд руб. (+59%) при ROE на уровне 23,8%, а по итогам мая 10,4 млрд руб. (+2,1% м/м, +49% г/г) против в среднем 7,4 млрд руб. в месяц в 2025 году, констатируют эксперты.

С учетом того, что сейчас "ДОМ.РФ" генерирует прибыль на сумму около 10 млрд руб. в месяц, по итогам 2026 года она может составить приблизительно 115-120 млрд руб., по оценкам Альфа-банка.

"ROE по итогам 2026 года, вероятно, превысит 23%, по нашим оценкам (против 22% у Сбербанка)", - говорится в обзоре.

"По нашим расчетам, при текущих котировках бумага торгуется с коэффициентом P/E 2026П на уровне 3,5х, а дивидендная доходность за текущий год составляет 14,4% (после выплаты дивидендов за 2025 год - 3,1х и 16% соответственно), - указывают Кипнис и Николаев. - Мы сохраняем "позитивный" взгляд на бумагу и рекомендуем пользоваться коррекциями для покупки или наращивания позиций".

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