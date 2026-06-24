Альфа-банк сохраняет "позитивную" оценку акций Норникеля

Альфа-банк сохраняет "позитивную" оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, говорится в комментарии начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.

Пересмотр эмитентом баланса спроса и предложения на рынке металлов подтверждает позитивный долгосрочный взгляд на корзину металлов, в то время как на краткосрочном горизонте ситуация зависит от реализации рисков, связанных с геополитикой и макросоставляющей, отмечают эксперты.

"Сохраняем позитивный взгляд на бумагу. На споте медь в структуре корзины сопоставима с выручкой от реализации МПГ и золота на уровне 36%, в то время как никель представляет 22%. Акции компании выглядят привлекательно на перепроданном рынке даже с учетом отложенного ослабления рубля", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.