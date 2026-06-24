Фундаментальных факторов для разворота рынка ОФЗ пока нет - ПСБ

Фундаментальных факторов для разворота рынка рублевых гособлигаций в настоящее время нет; инвесторам по-прежнему стоит придерживаться консервативной стратегии - флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном срочностью до трех лет, а также валютные облигации, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

В среду на рынке наблюдался технический отскок котировок бумаг после существенного снижения в течение нескольких торговых дней - индекс RGBI смог завершить торги выше 116 пунктов, констатирует эксперт.

Поддержке рынка способствовал отказ Минфина от проведения в среду, 24 июня 2026 года, аукционов по размещению ОФЗ, отмечает Грицкевич. Доходность 10-летних бумаг достигла 15,68% годовых, а премия к ключевой ставке увеличилась до 143 б.п. (в условиях повышения рисков приостановки цикла смягчения монетарной политики положительная премия уже не говорит о недооцененности длинного конца кривой ОФЗ).

Минфин практически выполнил квартальный план по заимствованиям (1,5 трлн руб.) и дал сигнал, что пока не готов привлекать долг на текущих завышенных уровнях. Однако долго выдерживать паузу министерство не сможет, учитывая потребности бюджета, обращает внимание аналитик ПСБ - на следующей неделе необходимо будет уже реализовывать программу на III квартал.

"Мы оцениваем движение рынка во вторник как повышательную техническую коррекцию; фундаментальных факторов для разворота котировок так и нет. По-прежнему рекомендуем придерживаться консервативной стратегии - флоатеры и корпоративные облигации с фиксированным купоном срочностью до трех лет, а также валютные облигации", - пишет Грицкевич в обзоре.

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