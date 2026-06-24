Цены рублевых корпбондов в среду могут стабилизироваться после трех дней снижения, вызванного итогами заседания ЦБ

Москва. 24 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут стабилизироваться после трех дней снижения, вызванного итогами июньского заседания ЦБ РФ, оказавшимися более "жесткими", чем прогнозировал рынок; при этом влияние внешних факторов будет ограниченным, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 50 базисных пунктов. Регулятор считает, что бюджетная политика на среднесрочном горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем предполагал апрельский прогноз. Отмечая замедление текущего роста цен, ЦБ по-прежнему фиксирует доминирование проинфляционных рисков.

Американские фондовые индексы снизились во вторник вслед за котировками акций чипмейкеров, Nasdaq Composite потерял более 2%. Возросшие ожидания повышения ставок в США оказывают давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные средства для финансирования масштабных расходов на развитие ИИ-инфраструктуры и другие проекты. Трейдеры не исключают по крайней мере одного подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году после недавнего заседания американского ЦБ, показавшего его "ястребиный" настрой.

Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых на прошлой неделе. При этом руководители ФРС существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%, а dot plot показал, что половина из них ждет повышения ставки как минимум один раз (на 25 базисных пунктов) до конца текущего года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют положительную динамику после существенного снижения днем ранее, исключением выступает только рынок Японии. Японский Nikkei 225 к 8:33 МСК уменьшился на 0,3%. Он снижается второй день подряд после повышения по итогам предыдущих восьми сессий. Негативное влияние на рынок оказывают ожидания возможного увеличения процентных ставок ФРС США и переоценка инвесторами того, сколько должны стоить акции компаний из сферы искусственного интеллекта.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК увеличился на 3,4% после падения на 7% по итогам предыдущих торгов. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются утром в среду и остаются вблизи минимумов за четыре месяца. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $76,52 за баррель, на 0,73% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 1,1%, до $77,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,7%, до $72,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 0,9%, до $73,21 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошло уже 19 млн баррелей нефти.

Тем временем Иран и Оман объявили о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе. В ведении группы будут находиться вопросы оказания услуг на море и затраты на них.

"Снижению цен на нефть способствуют надежды на ослабление напряженности между США и Ираном и восстановление поставок через Ормузский пролив. Прогресс в переговорах по ядерной программе может подтолкнуть их к довоенному уровню", - написал старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting Томомиси Акута.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 27,971 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,864 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июня снизился на 0,12% и составил 120,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 1300,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (-1,93%), "Роснефть-002Р-03" (-0,73%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,57%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,53%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-04R" (+1,39%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,62%) и "АФК Система-1Р-09" (+0,59%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-27R с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей, а также установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску в размере 125 базисных пунктов. По займу будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на флоатер прошел 23 июня. Техразмещение запланировано на 25 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Стеллар груп Рус" (ООО "СГ Рус") установило ставки 1-12-го купонов годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Компания 23 июня провела сбор заявок на бонды. Техразмещение состоится 25 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 5 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе 2025 года. В настоящее время в обращении облигаций эмитента нет, дебютный годовой выпуск объемом 100 млн рублей был погашен в апреле.

ООО "ВИС финанс" установило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П13 на уровне 1,25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск предварительным объемом 2,5 млрд рублей прошел 23 июня. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся и составил 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 17,81% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань) увеличил объем размещения 3-летнего флоатера серии 002P-08 с 1,5 млрд рублей до 2 млрд рублей, а также принял решение перенести размещение 2-летнего "фикса" серии 002Р-07 на неопределенный срок. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру установлен на уровне 350 базисных пунктов. Купон по нему будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на 2-летний "фикс" серии 002Р-07 объемом 1 млрд рублей и 3-летний флоатер первоначальным объемом 1,5 млрд рублей прошел 23 июня. Купоны по выпускам - ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" составлял не выше 18,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 20,15% годовых. Техразмещение запланировано на 26 июня. Флоатер доступен только для квалифицированных инвесторов.

ЛК "Роделен" установила финальный ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 1,5 года объемом 500 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру фиксированного ежемесячного купона соответствует доходность к оферте в размере 23,15% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 23 июня. По займу предусмотрена амортизация: по 2,38% от номинала будет погашено в даты выплат 19-59-го купонов, еще 2,42% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. Техразмещение запланировано на 26 июня. Для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста N6.

Банк ПСБ (MOEX: PSKB) 25 июня планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций: на "фикс" со сроком обращения 2,5 года (900 дней) серии 004P-06 и двухлетний (720 дней) флоатер серии 004P-07. Объемы выпусков будут определены позднее. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир доходности по "фиксу" - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующем сроке плюс 130 базисных пунктов. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру - не более 165 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 30 июня. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

СФО "СБ Секьюритизация 5" с 23 июня до 13 июля принимает заявки на облигации с залоговым обеспечением классов АР1, АР2 и АС совокупным объемом до 56 млрд рублей. Ориентир ставки купона бондов класса АР1 - до 15,5% годовых, класса АР2 - до 15,1% годовых, класса АС - до 15,5-15,7% годовых. Ориентирам соответствуют доходности до 16,62%, до 16,15% и до 16,62-16,82% годовых соответственно. Длительность первого купона - 74 дня, последующие купоны ежемесячные. Срок обращения выпусков - около девяти лет, срок погашения бондов - 26 июня 2035 года. Техразмещение четырех выпусков облигаций номинальным объемом 80 млрд рублей каждый (серий АР1, АР2, АС и Б) начнется 14 июля. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б является Сбербанк (MOEX: SBER). СФО "СБ Секьюритизация 5" специализируется на эмиссионной деятельности. Управляющей компанией выступает АО "Финансовый институт".

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 7-го купона 10-летних облигаций серии БО-П-09 объемом 8 млрд рублей на уровне 14,5% годовых. Компания разместила выпуск в июле 2023 года по ставке полугодового купона 11,07% годовых. На 3 июля 2026 года назначен выкуп по оферте.