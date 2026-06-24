Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 24 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9905 руб. (+4,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,42 ниже уровня действующего официального курса.

Рубль попытается продолжить тенденцию к укреплению на торгах в среду, чему будет способствовать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"Рубль попытается продолжить волну восстановления на фоне повышенного предложения валюты экспортерами. Плюс к этому, в случае коррекционного роста в котировках нефти, часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах, - указывает эксперт. - В сложившейся ситуации ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов в среду может сделать шаг к середине диапазона 10,5-11 руб. за юань. Доллар при этом может отступить ниже 74 руб./$1".

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду и остаются вблизи минимумов за четыре месяца.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск торгуются по $76,09 за баррель, на 1,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,2%, до $72,33 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остается ситуация на Ближнем Востоке. Объем поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошло уже 19 млн баррелей нефти.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю уменьшились на 765 тыс. баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.